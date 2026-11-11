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Nem todo brilho entrega o esperado: a manicure de 2027 levará o visual a outro patamar

Mulher

O brilho de um acabamento metálico ou a profundidade de um tom bordô no desenho de uma unha não garantem a durabilidade do material, mas definem a percepção de valor do resultado final. Para a temporada de 2027, a estética do manicure desloca-se dos símbolos literais de festas — como flocos de neve ou renas — para a manipulação de pigmentos e texturas que simulam joias e tecidos.

Кольца
Photo: https://sunlight.net/wiki/wp-content/uploads/2023/01/Kvadratnyj-manikyur-35.jpg
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A relação entre técnica, material e efeito visual

A aplicação de tons de vinho e cereja, finalizados com brilho intenso, serve como base para a inserção de linhas douradas ultrafinas. Esta operação não altera a estrutura da unha, mas utiliza o contraste cromático para mimetizar fios de ouro, alinhando o visual a acessórios de joalheria.

O efeito de pérola é obtido através da sobreposição de uma base translúcida leitosa com a técnica de pigmentos esfumaçados (vtiрка). O resultado é uma iridescência suave que depende da curvatura da unha para refletir a luz, sendo visualmente mais harmônico em comprimentos médios.

No caso do efeito "veludo magnético", a técnica de cat eye em tons de esmeralda, grafite ou chocolate utiliza partículas metálicas orientadas por um ímã. O movimento do reflexo luminoso dentro da camada de gel cria a ilusão de profundidade, embora a resistência do material permaneça a mesma de um esmalte em gel convencional.

Formato e aplicação de acabamentos

Para unhas curtas e de formato oval, a aplicação de pigmentos cromados de granulometria ultrafina sobre bases rosa ou leitosas produz um acabamento que remete à porcelana metálica. A lisura da superfície é o fator que determina a percepção de "limpeza" do desenho.

A reinterpretação da manicure francesa substitui o branco tradicional por linhas finas em ouro, prata ou bordô escuro. A adição de gotas de relevo, que imitam metal fundido, altera a topografia da unha, acrescentando um elemento tátil ao design neutro.

Paleta de cores e limites da composição

A seleção cromática para 2027 concentra-se em vermelhos clássicos, bordôs saturados, marrons profundos e chocolate, com o ouro atuando como elemento de destaque. Essas escolhas seguem a simbologia do ano da Cabra de Fogo.

A qualidade visual de um design sofisticado reside na contenção técnica. A mistura de múltiplas operações complexas em uma única unha não aumenta a durabilidade nem a segurança do procedimento. O resultado demonstrado depende da precisão da manicure higiênica e da camada de finalização (top coat), que protege a pigmentação sem que a popularidade do desenho valide a resistência do material.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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