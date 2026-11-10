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Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

Mulher

A estrutura do cabelo grisalho apresenta características físicas distintas do fio pigmentado: a ausência de melanina torna a fibra mais rígida, porosa e com maior tendência à perda de hidratação. Quando esse estado inicial é ignorado e tenta-se a cobertura total com pigmentos densos e monocromáticos, o resultado costuma ser uma linha de demarcação rígida entre a cor artificial e a raiz natural, que surge em poucas semanas, além de uma percepção de perda de volume e peso visual no conjunto da imagem.

Закрашивание седых корней
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрашивание седых корней

A integração da cor e a técnica de camuflagem

Para alterar a percepção da linha de crescimento, a técnica de gray blending (ou camuflagem de grisalhos) substitui a cobertura total pela integração. O gesto técnico consiste na seleção manual de microfios — através da técnica de "costura" ou do uso de ar (airtouch) — para criar mechas extremamente finas por toda a cabeça. Esses pontos são clareados e tonificados em nuances frias ou neutras, alinhando-se ao tom natural dos fios brancos.

Essa operação transforma a aparência da sedimentação capilar, convertendo o que seria visto como um defeito em reflexos luminosos. Como a transição de cor é gradual e não linear, a manutenção deixa de ser um ciclo de três semanas, podendo estender-se por períodos de 6 a 12 meses, dependendo da base inicial e do ritmo de crescimento de cada pessoa.

Manutenção da textura e neutralização de tons

A porosidade inerente ao fio grisalho exige cuidados específicos para que o efeito visual não se degrade. A tendência natural desses fios é a absorção de impurezas da água, o que pode resultar em subtons amarelados nos pontos clareados. A preservação do tom frio requer o uso de shampoos e condicionadores pigmentados (roxos ou azuis) a cada quinze dias.

Para mitigar a rigidez da fibra, a rotina de cuidados deve incluir máscaras nutritivas e cremes sem enxágue, que disciplinam a textura e devolvem a maleabilidade. O uso de protetores térmicos é indispensável, dado que a porosidade torna o fio mais vulnerável a danos causados pelo calor. A escolha de shampoos suaves prolonga a permanência do pigmento tonizante, mantendo o brilho sem comprometer a estrutura do cabelo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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