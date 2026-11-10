Musculatura dos poros enfraquece: gravidade e sebo criam mudanças definitivas

A estrutura da pele, e não apenas a cosmética superficial, define a aparência dos poros dilatados. Segundo a médica-chefe do centro de medicina estética Natalia Stepanova, cada poro contém uma musculatura que, com a limpeza insuficiente, tende a se esticar e perder tonicidade. Com o tempo, a gravidade e o acúmulo de sebo tornam essas alterações estruturais, exigindo intervenção profissional para reversão.

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O cuidado diário forma a base de qualquer protocolo. A etapa inicial é a limpeza profunda, seguida de uma tonificação para normalizar o pH da pele. O terceiro elemento é a aplicação de um creme ou sérum adequado à faixa etária. Para adolescentes com poucas erupções, hidratantes específicos podem ser suficientes. Já para mulheres entre 18 e 25 anos com múltiplos comedões, é necessário adicionar séruns ao ritual, sempre "selando” a aplicação com um creme. De manhã, usa-se proteção solar (SPF); à noite, um produto hidratante ou terapêutico. Nesse contexto, máscaras de minimização de poros funcionam como ferramenta de suporte, e não como solução isolada.

Quando a pele apresenta poros muito obstruídos e comedões visíveis, tanto abertos quanto fechados, os produtos domésticos atingem seu limite de eficácia. É então que um protocolo médico se torna necessário. O método básico envolve a limpeza facial, realizada por equipamentos ou manualmente. A frequência das sessões é definida pelo profissional, mas costuma ser de dois em dois meses para peles que se sujam rapidamente. Se a limpeza não resultar em melhorias duradouras, o especialista pode prescrever um ciclo de peelings, superficiais ou médios, especialmente para pacientes que optam por não utilizar tecnologias a laser.

Tecnologias a laser são aplicadas em casos de acne ativa e poros significativamente dilatados. A fotodinâmica (ФДТ), utilizando o laser Ellipse, funciona pela aplicação de um gel fotossensibilizante na pele limpa, seguido de pulsos laser. O procedimento é moderadamente doloroso, mas bem tolerado. Ele atua contra inflamações ativas e a obstrução dos poros.

Uma ferramenta mais profunda é a ablação com laser CO2. Essa técnica é indicada quando os poros já estão limpos, mas a estrutura permanece esticada. Esse quadro é característico de pacientes com mais de 40 a 45 anos, cujos poros podem permanecer visíveis mesmo sob base. O laser CO2 lesiona as camadas superiores da pele, forçando a regeneração tecidual. Esse processo leva à diminuição do tamanho dos poros, à remoção de cicatrizes de acne e ao alisamento do relevo cutâneo. Não existe um procedimento universal; a escolha do método exige diagnóstico e um plano de tratamento individualizado.