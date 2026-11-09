Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa

Ao observar as propostas para o inverno 2026/27, a distinção central não está na cor, mas na espessura do fio e na arquitetura da peça. O cardigano abandona o papel de mero acessório de aquecimento fino para se tornar a estrutura principal do look. A mudança observável é a transição de cortes justos e malhas leves para volumes densos, onde a rigidez da trama cria linhas novas no corpo. Essa alteração de proporção permite que a peça cubra ou modere o contorno da figura de forma distinta ao modelo tradicional de gola redonda e tecido transparente, oferecendo uma silhueta mais definida e menos dependente de sobreposições externas.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Образ с кардиганом

Volume e funcionalidade

Entre as opções apresentadas, os modelos com zíper destacam-se pela versatilidade na construção do corpo. A escolha entre uma modelagem solta ou ajustada altera diretamente a leitura do visual: a primeira propõe um movimento mais fluido e casual, enquanto a segunda organiza as linhas verticais, criando uma estrutura mais formal. Para quem busca proteção contra o frio sem recorrer ao cachecol, colares altos ganham relevância. Contudo, esse detalhe exige uma avaliação prática, pois um volume excessivo no pescoço pode dificultar a harmonização com blazers ou camisetas de colarinho, exigindo um equilíbrio mais cuidadoso na composição.

Na esfera decorativa, a textura ganha peso na leitura do conjunto. O trançado jacquard, que utiliza fios de cores distintas para formar padrões, foi visto em coleções de marcas como Altuzarra, Polo Ralph Lauren e Dries Van Noten, trazendo motivos que variam de estéticas escandinavas a ornamentos complexos. Outra abordagem é o uso de pelagens, onde a aplicação no colarino serve como ponto focal adaptável ao uso diário. Por fim, os padrões Aran, caracterizados por torções em relevo, continuam presentes, mas sua modernidade depende menos do padrão em si e mais do corte volumétrico que o sustenta, afastando a peça de uma estética puramente nostálgica e aproximando-a de um visual estruturado.

Cor e traço gráfico

A paleta do inverno proposto rompe com a discretoncia dos tons neutros, apostando em pigmentos puros e intensos. Vermelhos tomato, azul cobalto, fúcsia, amarelo-chartreuse e violeta saturado são indicados para transformar o tricô no elemento central da imagem. Essa escolha de cor, quando combinada com a densidade da malha, exige que as peças de baixo sejam mais discretas para que o foco permaneça na textura e na cor principal.

No que tange aos gráficos, há um afastamento das microtexturas. Marcas como Rabanne e Marni propõem linhas largas e de alto contraste, que podem ser organizadas de forma simétrica ou assimétrica. Para quem prefere geometria clássica, o padrão arlequim (argyle), com seus rombos tradicionais, permanece como referência. A eficácia deste padrão reside na sua combinação com peças de cor sólida, como calças ou saias lisas, evitando a sobreposição de desenhos que poderia diluir a nitidez da textura tridimensional da malha.

A aplicação prática dessas tendências reside na capacidade de integração com o guarda-roupa existente. Modelos com detalhes elaborados, como jacquard ou pelagens, funcionam melhor como peças de destaque que exigem um acompanhamento visualmente mais neutro. Em contrapartida, tricotados densos e de cor única, com texturas em relevo, oferecem maior flexibilidade para a criação de múltiplos combinações, servindo como base tanto para ambientes de trabalho quanto para momentos de lazer, equilibrando conforto térmico e complexidade visual.