Como ler a lista INCI: a diferença real entre promessa e função química

Para a consumidora brasileira, a embalagem colorida e as promessas de marketing frequentemente ofuscam a realidade química do produto. A distinção fundamental reside em diferenciar o que o rótulo promete do que a evidência da formulação sustenta. O ponto de partida para essa análise é a Lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), um padrão global que permite a identificação objetiva dos componentes. Não se trata de decifrar nomes complexos, mas de compreender a hierarquia de concentração e a função biológica real de cada ingrediente antes de avaliar a eficácia de um produto final.

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A lógica da concentração: o que a ordem da lista revela

A regra central da INCI é determinística: os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. Se um componente ativo, como um antioxidante ou um ácido, aparece no meio ou no final da lista, sua concentração é baixa, muitas vezes inferior a 1%. Isso significa que, em termos de dosagem, ele é um traço na matriz do produto. A estrutura típica de um creme segue uma lógica de veículo: a base (água), os agentes texturizantes, os emolientes, e apenas depois os ativos em concentrações que variam de 0,1% a 5%. A presença de um ingrediente não garante seu efeito; a sua posição na lista define sua relevância terapêutica.

Ativos com mecanismo de ação definido

Alguns ingredientes possuem um mecanismo de ação documentado que justifica sua inclusão em concentrações eficazes. A compreensão do limite de atuação desses compostos é essencial para gerenciar expectativas. Rетиноides (Formas de Vitamina A): Atuam acelerando a renovação celular e estimulando a síntese de colágeno. É um ativo potente que exige tolerância gradual, iniciando-se com concentrações baixas (0,1% a 0,3%) e exigindo fotoproteção diária devido à sensibilidade induzida. Ácido Ascórbico (Vitamina C): Funciona como antioxidante, neutralizando radicais livres. A forma pura é instável, por isso são comuns derivados como o Ascorbyl Glucoside, que oferecem maior estabilidade à formulação, embora possam ter biodisponibilidade diferente. Niacinamida (Vitamina B3): Em concentrações entre 2% e 5%, auxilia na barreira cutânea, reduzindo a perda transepidérmica de água e modulando a produção de sebo. Péptidos: São cadeias de aminoácidos que funcionam como sinais para as células. Seu efeito é cumulativo e requer consistência de uso (2 a 3 meses) para ser percebido. Pantenol (Pró-vitamina B5): Atua na hidratação e reparo da barreira, sendo útil para peles irritadas ou danificadas.

A distância entre a promessa e a função real

Existe uma categoria de ingredientes que cumpre uma função cosmética superficial, mas frequentemente é associado a resultados estruturais que a química molecular não permite. Colágeno e Elastina: As moléculas de colágeno presentes em cremes são grandes demais para penetrar profundamente na derme. Sua função é estritamente superficial: formar um filme oclusivo que retém água e melhora temporariamente a textura da pele. Elas não "se integram" ao tecido da pele. Ácido Hialurônico de alto peso molecular: Este composto mantém a umidade na superfície da pele (epiderme), criando um efeito visual de preenchimento e luminosidade. Ele não penetra para "rejuvenescer" as camadas mais profundas, limitando-se a uma hidratação de superfície. Extratos "raros": Se um extrato botânico complexo aparece no final da lista INCI, sua concentração é insuficiente para gerar um efeito biológico significativo na pele. A presença do nome serve mais ao marketing do que à terapêutica. Fragrâncias e Aromatizantes: Ingredientes como Parfum ou Fragrance não possuem função cosmética benéfica. Sua presença é sensorial. Para peles sensíveis, componentes como Linalool, Citronellol ou Geraniol (comuns em fragrâncias) podem ser desencadeadores de sensibilidade, exigindo atenção especial na seleção de produtos.

Como avaliar a formulação de forma racional

A análise racional do rótulo inicia-se pela leitura dos cinco primeiros ingredientes. Se a lista começa com Aqua e Glicol (como Glycerin ou Propylene Glycol), o produto tem uma base hidratante. Se começa com Squalane ou Dimethicone, a prioridade é a textura e a proteção da barreira lipídica. A presença de conservantes, como Phenoxyethanol, é necessária para a segurança microbiológica do produto, impedindo o crescimento de bactérias e fungos. Não se trata de transformar o consumidor em um químico, mas de reconhecer que a eficácia de um produto depende da estabilidade da formulação e da concentração dos ativos, fatos que a lista INCI revela, enquanto a embalagem apenas sugere.