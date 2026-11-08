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O que é a injeção no trapézico conhecida como 'barbie botox'

Mulher

Uma injeção no músculo trapézico é a ação física por trás do chamado "barbie botox”, tendência que se espalhou nas redes sociais com o objetivo de baixar visualmente a linha dos ombros. O procedimento utiliza toxina botulínica, substância que interfere na transmissão dos impulsos nervosos para as fibras musculares. Ao bloquear parcialmente essa sinalização, o músculo relaxa e passa a carregar menos tensão. Com o tempo, essa redução de atividade pode levar a uma leve diminuição do volume muscular, fenômeno descrito como atrofia neurogênica parcial. É essa combinação de relaxamento e perda sutil de massa que altera o contorno cervical, fazendo com que o pescoço pareça mais longo.

Девушка с ухоженной кожей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с ухоженной кожей

Mecanismo e limites do efeito

Originalmente, essa aplicação da toxina botulínica era restrita ao contexto clínico, utilizada para aliviar espasmos e dores crônicas nas costas. A adaptação estética depende, portanto, de uma alteração funcional em um músculo essencial para a postura e o movimento. Observações clínicas indicam que, em pacientes com hipertonia marcada — tensão excessiva e aumento do volume muscular devido a estresse, sedentarismo ou má postura -, a distância entre o ombro e a base do pescoço pode aumentar entre 0,8 e 1 cm. Para quem possui anatomia dentro dos parâmetros normais, sem tensão crônica, essa variação dimensional é improvável de ser percebida. O efeito não é permanente: em média, dura de 4 a 6 meses, período após o qual a musculatura retorna gradualmente ao seu estado fisiológico original.

Riscos da intervenção em tecido saudável

Interferir na função de músculos que sustentam a cabeça e a coluna, na ausência de uma indicação médica clara, apresenta riscos funcionais. A alteração dos padrões motores habituais pode sobrecarregar outros segmentos da coluna, resultando em dores em novas áreas. A segurança da aplicação depende criticamente do conhecimento anatômico do profissional e do cálculo preciso da dose. Erros na técnica ou na dosagem podem provocar assimetria nos ombros, fraqueza cervical e dificuldade em movimentos básicos, como girar o pescoço ou elevar os braços. Para a maioria das pessoas, que não apresentam queixas de dor na região cervical ou hipertonia significativa, o procedimento não oferece benefício funcional claro e introduz riscos desnecessários para a integridade musculoesquelética.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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