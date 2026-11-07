Casaco de chuva, jeans largo e sapatilha: a fórmula funcional identificada em Nova York

Em Nova York, Jess Cartner-Morley identificou nas ruas, do Midtown ao Lower East Side, uma combinação específica que se tornou referência no estilo de rua: o casaco de chuva longo, calças jeans amplas e sapatilhas. Essa tríade não é apenas uma escolha estética, mas uma solução funcional para quem busca um visual estruturado sem o peso da complexidade estilística. A observação aponta para uma mudança concreta na proporção do corpo, onde a verticalidade da peça externa dialoga com o volume do jeans e a leveza dos pés, criando uma silhueta que remete ao modelo parisiense de elegância descomplicada.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в Нью-Йорке

O elemento central dessa construção é o trench coat. Ao contrário das versões clássicas apertadas, aqui a peça atua como o principal definidor da estrutura. Modelos como o Shirt Collar Belted Trench Coat da Mango ou o Oversized Twill Trench Coat da H&M ilustram essa variação. A diferença visível está no corte: o colarinho estilo camisa ou as lapelas largas alteram a forma como o tecido cai sobre os ombros e o busto, criando um volume intencional que molda a parte superior do corpo. Isso permite que a mulher use a peça de forma assertiva, sem necessariamente cingir a cintura de modo rígido, mantendo a soltura que caracteriza a tendência da temporada.

A função do jeans e a escolha do cabedal

Para equilibrar esse volume superior, o jeans exige um corte específico: loose ou wide leg. Não se trata de qualquer calça reta, mas de um tecido que oferece espaço. Peças como as Low Loose Jeans da Levi's ou as The Perfect Wide Leg Airy Denim Jeans da Madewell demonstram como a largura da perna afeta a percepção de movimento e conforto. O ponto de cintura varia, de baixo (low rise) a alto (high rise), mas a condição inegociável é a ausência de ajuste apertado nas pernas. Essa escolha de silhueta afrouxada contrasta com o volume do casaco, evitando que o conjunto pareça pesado ou engessado.

O fechamento do visual ocorre nos pés, onde a sapatilha substitui o salto alto tradicional. A referência aqui é a versatilidade de formas que coexistem nesse categoria. Enquanto a Steffi Pump da Steve Madden oferece um toque mais estruturado, a Tabi Ballerina Pump da Maison Margiela introduz uma ruptura formal com a divisão dos dedos, e o Maddy Square Toe Pump da Jack Rogers aposta na geometria do bico quadrado. Essa variação permite à leitora ajustar o nível de formalidade e a percepção de leveza do conjunto, mantendo a base da fórmula: um casaco que estrutura, um jeans que solta e um calçado que ancora o look à realidade do dia a dia, sem a exigência de conforto sacrificial do salto alto.