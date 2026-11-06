Em Nova York, Gigi Hadid combina jaqueta marrom com saia xadrez no lançamento da marca

No lançamento da sua própria marca, Guest In Residence, em Nova York, Gigi Hadid escolheu uma peça que resolve uma das principais tensões do inverno: a distância entre o conforto térmico e a estrutura visual do corpo. A base do look foi uma saia midi com cós que se cruza sobre o quadril, o detalhe técnico da "faixa" ou do "wrap", estampada em xadrez. Essa escolha não é apenas decorativa; o corte que se ajusta ao corpo por meio do cruzamento oferece um suporte à silhueta que saias tubulares rígidas nem sempre conseguem, especialmente quando a intenção é manter a praticidade de um guarda-roupa de transição.
O xadrez funciona aqui como um elemento de densidade visual que compete com a leveza do tecido fino. Para que a peça funcione no outono e no inverno, a escolha de um tecido com peso e textura — que remeta ao aconchego de um cobertor, mas mantenha o caimento — é o que diferencia a saia de um objeto de decoração. O comprimento midi é crucial nesse cálculo: ele interrompe a linha vertical da perna, forçando a atenção para o quadril e para a textura do tecido, sem exigir o descalço ou o uso de meias finas que comprometam o conforto.
A combinação de cores é a operação técnica que unifica o conjunto. Gigi Hadid vestiu a saia com uma jaqueta de couro em tom marrom próximo ao da estampa. Essa decisão cromática cria um bloco visual único, evitando que a peça estampada se perca no meio de um guarda-roupa neutro. No contexto prático do inverno, essa mesma jaqueta de couro assume o papel de camada média. Entre a pele e o casaco de lã ou pele de fora, o couro protege contra o vento e mantém o volume controlado. É um uso funcional da peça que vai além do "look" de passarela: é uma estratégia para dias em que a temperatura oscila.
A versatilidade dessa saia está na possibilidade de trocar o foco da composição sem mudar a base. Para um cenário de trabalho ou formalidade discreta, a saia responde bem a uma camisa de colarinho estruturado ou a um suéter de gola alta, mantendo a verticalidade do tronco. A escolha do calçado define o peso final: botas de cano médio ou de bico afiado alongam a perna e equilibram o volume do xadrez. Para ocasiões mais despojadas, um moletom oversized e botas de trabalho (chuck taylor ou similares) deslocam o foco para o conforto, transformando a saia estruturada em uma peça de streetwear. A regra de ouro é a coerência de textura: quanto mais estruturada a parte de cima (jaqueta de couro, casaco de lã), mais a saia de xadrez se beneficia da estabilidade que esses materiais oferecem.
Em última análise, a saia com cós cruzado em xadrez não é uma tendência passageira, mas uma ferramenta de modelagem. Ela permite ajustar a silhueta ao corpo sem depender exclusivamente de cintos ou fivelas, e sua estética de "pavimento de cozinha" elevada ao status de moda é validada justamente pela sua utilidade térmica e visual em um guarda-roupa de inverno que precisa ser eficiente.
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A marca aposta em parcerias com Bang & Olufsen, Pantone e Sony para atrair usuários de alta renda e mudar seu posicionamento aspiracional.