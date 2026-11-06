Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Em Nova York, Gigi Hadid combina jaqueta marrom com saia xadrez no lançamento da marca

Mulher

No lançamento da sua própria marca, Guest In Residence, em Nova York, Gigi Hadid escolheu uma peça que resolve uma das principais tensões do inverno: a distância entre o conforto térmico e a estrutura visual do corpo. A base do look foi uma saia midi com cós que se cruza sobre o quadril, o detalhe técnico da "faixa" ou do "wrap", estampada em xadrez. Essa escolha não é apenas decorativa; o corte que se ajusta ao corpo por meio do cruzamento oferece um suporte à silhueta que saias tubulares rígidas nem sempre conseguem, especialmente quando a intenção é manter a praticidade de um guarda-roupa de transição.

Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в клетчатой юбке и кожаной куртке

A lógica da proporção

O xadrez funciona aqui como um elemento de densidade visual que compete com a leveza do tecido fino. Para que a peça funcione no outono e no inverno, a escolha de um tecido com peso e textura — que remeta ao aconchego de um cobertor, mas mantenha o caimento — é o que diferencia a saia de um objeto de decoração. O comprimento midi é crucial nesse cálculo: ele interrompe a linha vertical da perna, forçando a atenção para o quadril e para a textura do tecido, sem exigir o descalço ou o uso de meias finas que comprometam o conforto.

Composição e camadas

A combinação de cores é a operação técnica que unifica o conjunto. Gigi Hadid vestiu a saia com uma jaqueta de couro em tom marrom próximo ao da estampa. Essa decisão cromática cria um bloco visual único, evitando que a peça estampada se perca no meio de um guarda-roupa neutro. No contexto prático do inverno, essa mesma jaqueta de couro assume o papel de camada média. Entre a pele e o casaco de lã ou pele de fora, o couro protege contra o vento e mantém o volume controlado. É um uso funcional da peça que vai além do "look" de passarela: é uma estratégia para dias em que a temperatura oscila.

Aplicação no dia a dia

A versatilidade dessa saia está na possibilidade de trocar o foco da composição sem mudar a base. Para um cenário de trabalho ou formalidade discreta, a saia responde bem a uma camisa de colarinho estruturado ou a um suéter de gola alta, mantendo a verticalidade do tronco. A escolha do calçado define o peso final: botas de cano médio ou de bico afiado alongam a perna e equilibram o volume do xadrez. Para ocasiões mais despojadas, um moletom oversized e botas de trabalho (chuck taylor ou similares) deslocam o foco para o conforto, transformando a saia estruturada em uma peça de streetwear. A regra de ouro é a coerência de textura: quanto mais estruturada a parte de cima (jaqueta de couro, casaco de lã), mais a saia de xadrez se beneficia da estabilidade que esses materiais oferecem.

Em última análise, a saia com cós cruzado em xadrez não é uma tendência passageira, mas uma ferramenta de modelagem. Ela permite ajustar a silhueta ao corpo sem depender exclusivamente de cintos ou fivelas, e sua estética de "pavimento de cozinha" elevada ao status de moda é validada justamente pela sua utilidade térmica e visual em um guarda-roupa de inverno que precisa ser eficiente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Mulher
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Espanha encontra 25 mil milhões para tanques e mísseis: o sector imobiliário revela-se sete vezes mais barato
Mundo
Espanha encontra 25 mil milhões para tanques e mísseis: o sector imobiliário revela-se sete vezes mais barato
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Carros
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Mais populares
Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium

A marca aposta em parcerias com Bang & Olufsen, Pantone e Sony para atrair usuários de alta renda e mudar seu posicionamento aspiracional.

Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
A revolução dos acessórios: como não simetria transforma seu estilo
Rússia vê reeleição de Lula como marco para a construção de ordem mundial multipolar Polina Petrova Ronaldo rejeita homenagem final: gesto abala federação e divide adeptos Dmitriy Sokolov Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset Anastasiya Zhukova
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
Anéis de maçã fritos em massa de kefir: prontos em minutos, sem fermento
últimos materiais
Pesquisadores confirmam permanência de golfinha-comum no Mar Negro após sete anos
Filhos de Bolsonaro obtiveram cidadania italiana em 58 dias, informa governo da Itália
Sopa de cebola vegetariana: base de missô e cebola caramelizada por 90 minutos
Sintoma não é alergia: por que muitos bebês superam a reação ao amendoim
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Financiamento imobiliário consome 48% da renda média em Kirov
Argentina estuda substituir múltiplos impostos sobre a receita por um IVA único
Honorik, o híbrido de vison e doninha da URSS
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Crater de 40 km escondido no rio Volga é prova física de asteroide
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.