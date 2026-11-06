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Técnica cloud lips domina passarelas e eventos como o Golden Globes

Mulher

Uma borda nítida de batom define rigorosamente onde termina a boca e começa a pele. Quando essa linha é substituída por um degradê que se dissolve em direção às extremidades, a percepção de volume muda: os lábios parecem mais plenos sem a necessidade de preenchimentos, pois a ilusão de ótica é criada pela ausência de um limite rígido. É essa transição visual que define a técnica cloud lips, tendência que domina as passarelas e tapetes vermelhos, como o Golden Globes, alinhada à paleta de cores como o Cloud Dancer da Pantone.

Девушка наносит помаду
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка наносит помаду

A variável do acabamento e a difusão da cor

O resultado visual depende fundamentalmente da textura. Enquanto o brilho intenso do gloss tende a evidenciar as bordas e a refletir a luz de forma pontual, o acabamento mate ou aveludado absorve a luminosidade, permitindo que o pigmento se funda à pele. A concentração de cor no centro, dissipando-se para a periferia, simula o efeito de lábios "beijados".

Para quem busca suavizar a aparência de linhas de expressão ao redor da boca, a substituição do contorno gráfico pela растуreção é a variável controlável mais eficaz. Linhas precisas tendem a enfatizar vincos; a difusão de cor, por outro lado, desvia o olhar do relevo da pele, resultando em um aspecto rejuvenescido.

O gesto técnico e a preparação da superfície

A execução do efeito não reside na precisão do traço, mas na manipulação da quantidade de produto. O processo começa com a neutralização da base: após a hidratação, o excesso de bálsamo deve ser removido com um lenço. Isso garante que a superfície esteja lisa, mas não escorregadia, permitindo que o pigmento do batom ou tint se fixe sem deslizar para fora da área desejada.

A aplicação ocorre apenas na região central. O gesto seguinte é a distribuição do pigmento através de batidas leves com a ponta dos dedos ou com um pincel fofinho, movendo a cor do centro para as bordas. Para estabilizar a textura mate, a aplicação de pó translúcido sobre um lenço de papel fino sela a cor e remove qualquer resquício de oleosidade.

Cores e a influência do subtom

Tons de rosa queimado, caramelo quente, nude pêssego e cores berry suaves são a base dessa técnica, mas a lógica se aplica a tons intensos, como o vinho. O que determina a harmonia do resultado não é a saturação da cor, mas a proximidade do pigmento com o subtom natural da pele da pessoa.

A técnica, adotada por figuras como Jenna Ortega, Elle Fanning e Zoë Kravitz, desloca o foco do contorno estrutural para a suavidade da textura, transformando a imprecisão deliberada em um recurso estilístico.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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