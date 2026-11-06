Chloé apresenta skinny de couro escarlate na coleção outono-inverno 2026

A silhueta ajustada dos jeans coloridos, onipresente entre o final dos anos 2000 e o início de 2010, retorna ao cenário da moda com uma alteração fundamental: a troca do denim elástico do mass market por materiais estruturados e texturas densas. Enquanto a era dos modelos da Topshop e Gap focava em tons pastel e cores vibrantes combinadas a camisetas justas, a abordagem atual prioriza o contraste de volumes e a rigidez do material.

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A transição do elastano para o couro

A diferença concreta no uso contemporâneo reside na proporção. Onde antes se buscava a aderência total do corpo, agora a peça estreita serve como base para volumes superiores exagerados. A Chloé, na coleção outono-inverno 2026, apresentou skinny de couro em tom escarlate, sugerindo que o peso do material e a adição de cintos com fivelas robustas e botas over-the-knee alteram a percepção visual da perna, distanciando-a do aspecto casual dos antigos jeans coloridos.

Isabel Marant aprofunda esse jogo de contrastes ao combinar calças de couro vermelhas com jaquetas de denim oversized. Essa escolha desloca o foco do ajuste anatômico para a tensão entre o aperto da perna e a amplitude do tronco, uma dinâmica distinta da estética de 2008, quando as famosas Disco Pants da American Apparel focavam exclusivamente no brilho e na compressão da cintura alta.

Cores e aplicações práticas

A paleta atual concentra-se em pigmentos saturados e profundos. A Celine, sob a direção de Michael Ryder, apostou no azul elétrico, enquanto a 7 For All Mankind, através de Nicola Brognano, introduziu versões cropped em rosa vibrante e turquesa durante a New York Fashion Week. O vermelho, em especial, transita entre o escarlate e o bordô, manifestando-se não apenas em jeans, mas em versões envernizadas e jeggings de couro.

A integração dessas peças no guarda-roupa atual acontece via estética Indie Sleaze, que substitui as blusas curtas do passado por blazers oversized, tricôs volumosos e calçados pesados. A escolha entre o modelo tradicional de denim colorido e a nova versão em couro depende da intenção de silhueta: a primeira mantém a leveza do dia a dia, enquanto a segunda imprime uma rigidez visual que redefine a proporção do corpo ao longo da perna.