A revolução dos acessórios: como não simetria transforma seu estilo

Em vez de buscar um conjunto uniforme, a estratégia acessorial desta temporada sugere romper a simetria para alterar a percepção das peças já existentes. A observação de desfiles como os de Vivienne Westwood e Dior indica um movimento claro: o uso de brincos não pareados ou colares e correntes que assentam apenas de um lado do corpo. Esse deslocamento não é apenas estético; ele permite à leitora calibrar a intensidade do look conforme o contexto. Para saídas cotidianas, a indicação recai sobre itens finos e minimalistas, enquanto eventos noturnos abrem espaço para peças maiores e com um caráter deliberadamente lúdico.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Детские серьги на ухе

A broche, muitas vezes relegada a um status de peça datada, reassumiu um papel funcional e estrutural nas passarelas de Dries Van Noten e Acne Studios. Aqui, o acessório deixa de ser um mero ornamento para atuar como fixador de alças de tops ou elemento de composição. A possibilidade de agrupar várias broches em um mesmo ponto de roupa oferece uma via prática para personalizar peças básicas, transformando a roupa comum em uma construção autoral sem a necessidade de alterações no corte ou tecido.

O foco no antebraço, visto em coleções de Eckhaus Latta e Simone Rocha, apresenta um ajuste de proporção específico. Embora os bangles tenham sido mostrados sobre pele exposta nas passarelas, a aplicação prática sugere o uso sobre mangas justas de malhas longas ou gola alta. Essa sobreposição cria uma tensão visual entre a elasticidade do tecido e a rigidez do metal, adicionando complexidade visual a um conjunto simples. É uma maneira direta de experimentar a camada de acessórios sem alterar a silhueta geral do traje.