Técnica DIP de unhas: fixação química e rigidez do filme

A ausência da luz ultravioleta é o detalhe que muda a primeira leitura do procedimento, substituindo o brilho da cápsula por um acabamento obtido através da química e do pó. Para a leitora que busca entender se essa alternativa é mais segura ou apenas diferente, o ponto central reside na mecânica de fixação: onde o gel-лаку depende do calor para polimerizar, a tecnologia DIP (de 'dip', mergulhar) utiliza uma reação entre a base adesiva e um ativador líquido para endurecer a superfície ao ar livre.

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O processo começa com a preparação higiénica e a desidratação da placa, seguida pela aplicação de uma base que cria uma superfície pegajosa. Em vez de pigmentos líquidos, o profissional trabalha com um pó fino e colorido, que pode ser aplicado por imersão ou pincelamento. Para atingir a saturação de cor e a espessura desejada, esse ciclo de base e pó é repetido entre duas e três vezes. O fechamento não ocorre com luz, mas sim com a aplicação de um ativador que reage com o pó, endurecendo o filme sobre o ar. O toque final envolve o lixamento para suavizar a superfície e a aplicação de um top coat para o brilho, completando um processo que dura, em média, cerca de 60 minutos, tempo comparável ao de um esmaltação tradicional com gel.

A rigidez como característica, não necessariamente como vantagem universal

A característica física dominante dessa técnica é a maior rigidez do filme em comparação ao gel-лаку convencional. Essa propriedade estrutural é frequentemente associada a uma maior resistência mecânica, o que pode parecer atrativo para quem possui unhas naturalmente mais finas ou que se quebram com facilidade. Sob uso cuidadoso e seguindo a técnica correta, a expectativa de durabilidade estética situa-se na faixa de três a quatro semanas. Contudo, essa mesma rigidez implica em menor elasticidade. Enquanto um material elástico absorve microchoques e dobras, o material rígido do DIP é mais suscetível a fissuras em caso de impactos fortes ou flexões abruptas da lâmina.

A alegação de segurança frequentemente feita em torno da falta de lâmpada UV precisa de nuance. A remoção da exposição à radiação ultravioleta beneficia quem tem sensibilidade fotodérmica, mas não elimina o contato com compostos químicos. Bases adesivas e ativadores contêm componentes que podem desencadear reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Sintomas como coceira, vermelhidão ao redor da cutícula ou sensação de queimadura durante a aplicação indicam intolerância, exigindo a interrupção imediata do procedimento. A ausência de luz não é sinônimo de fórmula hipoalergênica; é apenas a troca de um tipo de agente de curagem (fotoiniciador ativado por UV) por outro (ativador químico).

O custo da remoção incorreta

Um aspecto prítico crítico que distingue a experiência de uso é a complexidade do remanejo. A dureza do filme DIP cria uma barreira que não pode ser superada pela força bruta. Tentativas de arrancar ou lixar o pó em casa, comuns por falta de entendimento sobre a natureza do material, resultam em riscos reais de dano à placa natural. O atrito mecânico contra uma superfície tão rígida tende a remover camadas do tecido da unha ao lado do próprio esmalte, levando ao afinamento e ao descolamento das camadas (stratificação). O protocolo de segurança para a remoção exige o uso de solventes específicos para amolecer o filme ou técnicas de remoção com aparelho, realizadas apenas por profissionais equipados. A durabilidade do resultado final, portanto, não depende apenas da aplicação, mas intrinsecamente da capacidade do profissional e do material de serem removidos sem agressão à estrutura biológica da unha.