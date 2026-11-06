Couro e lã em novas dimensões: a transformação radical dos casacos pretos

O casaco preto deixou de ser apenas um item de proteção contra o frio para se tornar uma peça de construção da silhueta. Para o outono-inverno 2026/27, a atenção desloca-se do comprimento tradicional para as mudanças na linha dos ombros e no colarinho. Essa alteração estrutural muda a forma como o corpo é percebido, oferecendo ao leitor uma escolha prática entre o volume arquitetônico e a precisão dos detalhes.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Женщина в платье в горох

A primeira mudança observável está na largura dos ombros. Marcas como Gucci e Bottega Veneta apresentaram modelos com cortes amplamente oversized. Nesses casos, o preto funciona como um unificador visual: ele mantém a coesão do volume sem que a imagem pareça sobrecarregada. Para a usuária, isso significa uma escolha de proporcionalidade: o casaco largo harmoniza com calças de corte reto ou saias longas para um look relaxado, ou cria um contraste deliberado quando combinado com peças ajustadas. No varejo, essa variação aparece de diferentes formas, desde texturas em bouclé com fechos ocultos, como visto na Zarina, até silhuetas retas com lapelas proeminentes.

A redefinição do pescoço

Em vez de depender de acessórios externos, Courrèges e Balenciaga propuseram um colarinho alto, estilo tubarinho, que atinge o queixo. Esse elemento muda a geometria da parte superior do corpo, tornando a linha do pescoço mais escultural e protegendo contra o vento. O detalhe pode surgir como uma continuação natural do corpo do casaco ou como uma peça volumosa independente. Em modelos com adição de lã, como os da marca brasileira Snow Queen (Снежная Королева), esse colarinho é frequentemente acompanhado por um cinto, permitindo variar o uso: de um perfil gráfico e rígido a uma silhueta mais feminina, com a cintura marcada.

Funcionalidade integrada ao tecido

Uma tendência central nas coleções de Alaïa, Toteme e Louis Vuitton é a integração de cachecóis ou faixas de tecido diretamente na construção do casaco. Essa abordagem "dois em um" elimina a necessidade de camadas soltas, oferecendo três usos distintos para a mesma peça: pode ser deixado caindo sobre os ombros para criar profundidade, enrolado no pescoço como um cachecó clássico ou mantido pendurado para criar uma linha vertical que alonga a figura. O preto realça esse efeito, pois o jogo de sombras nas dobras adiciona textura visual. Essa praticidade não se restringe ao luxo; marcas de mass market, como a Lime, também oferecem versões com elementos removíveis ou integrados.

O material como protagonista

O couro preto consolida-se como uma nova clássica, saindo do nicho do estilo vanguardista. A textura lisa intensifica a saturação da cor, tornando mesmo o casaco mais simples no ponto focal do conjunto. A variação aqui está no comprimento e no corte: Acne Studios e Alberta Ferretti adaptam o corte do trench coat para o inverno; Hermès e Khaite apostam em silhuetas extremamente longas e alongadas; Burberry e Celine oferecem uma gama que vai do justo ao solto. A lógica por trás dessas escolhas é a clareza das linhas e a expressividade do material, substituindo decorações desnecessárias pela pureza da forma.