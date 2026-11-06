Maria Shedi propõe 'custo por uso': priorize estrutura e caimento sobre a etiqueta no guarda-roupa

A decisão entre investir em uma peça de alta gama ou optar por versões acessíveis no shopping de outono reside, menos no logotipo e mais na matemática do uso. A estilista e blogueira de moda Maria Shedi propõe a aplicação da fórmula "custo por uso": o valor real de uma peça não é o preço da etiqueta, mas a divisão desse montante pelo número de vezes que a roupa será efetivamente vestida e combinada com o restante do guarda-roupa.

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O peso da estrutura no impacto visual

A diferenciação de silhueta em um look de outono é definida principalmente pela camada externa. Casacos, trench coats e jaquetas não atuam apenas como proteção térmica, mas como a moldura do corpo. A evidência de qualidade aqui não está na marca, mas na densidade do tecido e na precisão das costuras. Um material com gramatura insuficiente que não sustenta a própria estrutura tende a simplificar visualmente a composição, comprometendo a proporção do conjunto, independentemente do valor das peças que estão por baixo.

No calçado, a prioridade desloca-se para a ergonomia e a resistência dos materiais frente à humidade e oscilações de temperatura. Enquanto o sapato de uso diário exige investimento em solados duráveis e formas que respeitem a anatomia do pé para evitar o desgaste precoce, modelos experimentais ou tendências efêmeras permitem a escolha de marcas mais acessíveis, dado que sua vida útil é inerentemente curta.

A maleabilidade das peças internas

O ajuste de proporção em itens como camisetas, tops e camisas básicas não depende do segmento de preço, mas do caimento exato no corpo. Peças de massa, quando rigorosamente ajustadas ao tamanho e tom de pele, podem entregar um resultado visual superior a modelos de luxo que não respeitem a anatomia da usuária. Além disso, a frequência de lavagem dessas peças, que estão em contato direto com a pele, reduz naturalmente sua longevidade, tornando o investimento em marcas de médio custo uma escolha racional.