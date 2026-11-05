Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Novo regime RIMI CABA oferece abatimento fiscal para empresas de médio porte em Buenos Aires
Bentley Torcal elétrico supera 1 milhão de km em testes extremos e define estratégia de validação antecipada para produção
Padrão da OMS para nitrato na água é questionado por risco a longo prazo
Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada

Regra de posicionamento para escolher colares por tipo de decote

Mulher

A escolha de uma joia para o pescoço raramente se trata apenas de adicionar brilho, mas de resolver um problema de proporção: a relação entre a linha do decote e a pele. Segundo a gemóloga Nina Sergeeva, citada pela Gazeta. Ru, o princípio central é a exclusividade de posição. O acessório deve estar integralmente sobre a pele ou integralmente sobre a roupa. Essa distinção evita o que especialistas em imagem chamam de conflito visual, onde a corrente cruza o tecido, cortando a silhueta de forma desordenada. A pergunta prática que surge é: como a geometria do recorte determina o comprimento e a forma da peça que o realça sem distorcer as proporções?

Украшение на зоне декольте
Photo: https://unsplash.com by Markus Kammermann is licensed under Free
Украшение на зоне декольте

Geometria e proporção no decote triangular

Para decotes em formato de V ou camisas abertas, a solução mais eficaz é a repetição da linha. Sergeeva recomenda colares em formato de Y ou correntes de dois comprimentos distintos. A lógica aqui é de alongamento visual: uma corrente mais curta, posicionada nas clavículas, com cerca de 40 centímetros, e uma mais longa, chegando a 50 centímetros com um pingente. O detalhe técnico crucial, que separa um visual coeso de um desajeitado, é o espaço vazio. Deve existir uma folga nítua entre a extremidade do pingente e a borda inferior do tecido. Se a corrente cruza o costura ou o tecido, ela quebra a linha contínua do pescoço e abdome, criando um efeito de peso indevido.

Suavização de linhas rígidas e assimetrias

O decote quadrado apresenta um desafio oposto: a rigidez das linhas horizontais e verticais. Nesses casos, formas orgânicas funcionam como amortecedor visual. Colares curtos de pérolas ou anéis metálicos simples, assentados na base do pescoço, suavizam os cantos agressivos do tecido. Aqui, o uso de pingentes longos é contraproducente; o peso da joia cai diretamente sobre a linha reta do decote, criando um confronto entre a verticalidade do acessório e a horizontalidade da roupa. Já nos decotes barco ou assimétricos, a recomendação é a radicalização da escolha: ou o acessório é extremamente longo, estendendo-se abaixo do busto para fugir da linha irregular, ou o foco é transferido completamente para os pulsos e orelhas, deixando o pescoço livre.

Quando a roupa é fechada, como gola alta ou suéteres volumosos, a regra de sobreposição entra em ação. Peças volumosas, como correntes de elos grandes ou medalhões pesados, funcionam por contraste de textura e volume. A especialista em estilo Aliya Sadikova, falando ao Pravda. Ru, observa que uma joia bem dimensionada pode transformar uma peça básica simples, adicionando estrutura. O fator determinante não é o brilho, mas a capacidade da peça de ocupar o espaço vertical acima do tecido sem se perder nele, mantendo a leitura do pescoço clara mesmo em roupas de colarinho alto.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Jardinagem
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Tênis encharcados perdem forma: calor intenso destrói colagem e elasticidade das membranas
Como neutralizar o odor de plástico novo em chaleiras elétricas com segurança
Ministério da Agricultura confirma quarto caso de Doença de Newcastle em SC
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.