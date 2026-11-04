Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada

As coleções de primavera-verão 2027 de grandes maisons estão desviando o foco da busca pela harmonia perfeita para uma estética que acolhe o inesperado. Onde antes a elegância era medida pela simetria e pela previsibilidade, o vestuário contemporâneo passa a valorizar a "estranheza" como ferramenta de expressão, rompendo a rigidez das peças clássicas para devolver personalidade ao guarda-roupa. Essa mudança não se trata de impôr um novo padrão de correção, mas de ampliar o repertório de formas e combinações que a mulher pode escolher.

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Reconfiguração do clássico: Chanel e Loewe

Na Chanel, Matthieu Blazy reinterpreta o tвид, tradicionalmente associado a uma formalidade estrita. A coleção introduz estampas animal print, incluindo padrões de tigre e leopardo, até mesmo em calçados bicolores clássicos. Segundo o próprio discurso da casa, essa decisão visa conferir uma nova mobilidade ao conjunto, reduzindo sua natureza cerimonial. Para a mulher que usa um tвид de alfaiataria, a presença de uma estampa ousada muda a proporção visual do look, transformando uma peça que sinaliza contenção em uma que admite leveza e atitude, sem necessariamente perder a estrutura.

Já a Loewe, sob a direção de Jack McCollough e Lázaro Hernández, explora o encontro entre a funcionalidade americana e o barroco espanhol. Um exemplo concreto são os vestidos de bichas cuja silhueta remete ao gesto cotidiano de alguém enrolado em uma toalha. Essa referência ao "despojamento" desloca a linha entre o simples e o festivo. O efeito perceptível é que a peça deixa de exigir um contexto específico de festa; ela ganha um caráter ambíguo que permite o uso em situações onde a formalidade é esperada, mas a rigidez não é desejada.

O poder da restrição: o caso Prada

Myu Prada e Raf Simons adotam uma abordagem diferente na Prada: a limitação. A coleção inteira é construída em torno de uma única categoria — a saia. Ao restringir o campo de jogo, os designers forçam uma atenção detalhada à textura, à densidade do tecido e ao movimento da silhueta. Essa operação profissional mostra que a versatilidade não vem necessariamente da quantidade de itens, mas da variedade de construções dentro de uma mesma forma. Para a usuária, isso abre a possibilidade de avaliar uma saia não como um item genérico, mas como um objeto que pode variar drasticamente de presença dependendo de seu caimento e materialidade, oferecendo múltiplas formas de autoexpressão através de um único objeto.

Implicações para a escolha de estilo

Essas mudanças de passarela sugerem uma revisão dos critérios de escolha pessoal. A premissa de que uma peça deve "cabeper" em tudo ou parecer impecável em qualquer foto perde força. Em vez disso, a utilidade de um item pode residir na sua capacidade de perturbar a previsibilidade do look. Uma saia ou um blazer com uma construção inesperada não precisa ser perfeita; ela precisa ser interessante. A escolha de estilo passa a considerar o espaço para a individualidade, onde uma pequena dose de imperfeição ou uma combinação não convencional evita a sensação de clichê. A tendência não é um mandamento, mas uma liberação da necessidade de corrigir cada detalhe, permitindo que a silhueta fale com menos conveniência e mais caráter.