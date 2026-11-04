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Técnica de sombras para ampliar o olhar

Mulher

Uma pequena gota de sombra cintilante exatamente sobre a pupila altera a percepção de volume da pálpebra, criando a ilusão de que o olhar está mais aberto. O efeito não depende da marca do produto, mas de onde a luz incide: tons de champagne, marfim ou bege claro, quando aplicados na pálpebra móvel, refletem a luminosidade externa e afastam visualmente a sensação de cansaço.

Девушка наносит макияж
Photo: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain
Девушка наносит макияж

A gestão de luzes e sombras

A abertura do olhar acontece através do contraste entre texturas. Enquanto o centro da pálpebra pede acabamentos acetinados ou iluminadores para projetar a área para frente, o canto interno exige uma aplicação pontual de tons claros para "estender" a linha do olho. A profundidade, por outro lado, é construída com pigmentos opacos.

Ao utilizar sombras foscas de tons médios, como marrons suaves ou cinzas, na dobra da pálpebra, cria-se uma dimensão artificial. O ajuste crítico aqui é o sentido da esfumação: mover o pigmento para cima, em direção à sobrancelha, em vez de concentrá-lo apenas na dobra, evita que pálpebras caídas pareçam ainda mais pesadas.

O limite superior dessa moldura é definido pelo arco da sobrancelha. A aplicação de um tom claro logo abaixo do arco eleva visualmente a linha do olhar, ampliando a área disponível entre o olho e a sobrancelha.

O risco do excesso de pigmento

A quantidade de produto e a escolha da cor podem anular o efeito de amplitude. Delineados pretos muito grossos ou camadas excessivas de rímel escuro tendem a fechar o desenho do olho, criando um efeito de compressão visual que reduz a abertura da pálpebra.

A eficácia dessas manobras depende da harmonia entre a cor escolhida e a luz do ambiente, sendo que a precisão do esfumado prevalece sobre a intensidade da cor para garantir que o resultado seja a abertura do olhar, e não apenas a marcação de cores na pele.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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