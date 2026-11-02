Sem agulhas e sem dor: como o 'Y Loop' transforma o facial sem aumentar o volume

Os pacientes demonstram frequentemente um gesto específico para o cirurgião bucomaxilofacial Jan Trockel, de Nova Iorque: as palmas das mãos pressionadas contra as bochechas, com o movimento dirigido para cima em vez de para os lados. Este gesto descreve o efeito desejado, anteriormente apenas alcançável através de um lifting facial completo ou da colocação de fios. Trockel introduziu uma terceira opção — a técnica "Y Loop", um método minimamente invasivo que reposiciona fisicamente as bolsas de gordura faciais sem adicionar volume. O procedimento utiliza agulhas para inserir suturas através da pele e, em seguida, dar nós para fixar o tecido no lugar, semelhante a um cordão de bolsa.

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Mecanismo de ação e diferenças em relação aos fios

O envelhecimento da pele e dos tecidos faciais está associado a dois processos: perda de volume e deslocamento descendente do tecido devido ao enfraquecimento dos ligamentos de suporte. Os fios de lifting facial são geralmente suturas absorvíveis, frequentemente farpadas, que são inseridas sob a pele e tracionadas para manter o tecido no lugar. No entanto, como observa o Dr. Trockel, o problema dos fios reside no vetor de tração: levantam a pele numa direção, enquanto a causa da "flacidez facial" está nas camadas mais profundas. "Os fios não funcionam. É um método de sutura", afirma, sublinhando a diferença na mecânica de ação. É importante notar que os dados a longo prazo sobre a durabilidade do resultado do Y Loop são insuficientes para o comparar definitivamente aos fios ao longo do tempo.

Combinação com a técnica Y Lift

O Y Loop trata o deslocamento de tecido, mas não restaura o volume perdido. Para tal, é utilizado outro procedimento desenvolvido pelo mesmo cirurgião, o Y Lift. Visa repor o volume perdido com preenchimentos. O mecanismo de ação envolve a inserção de uma cânula de titânio romba sob a pele e o músculo para criar uma cavidade entre o tecido mole e o osso, na qual o ácido hialurónico é então injetado. O objetivo é imitar a estrutura óssea, em vez de aumentar o volume facial.

De acordo com o site do Dr. Trockel, este procedimento demora entre 30 a 45 minutos e os resultados duram normalmente entre dois a quatro anos. A utilização combinada de ambas as técnicas aborda ambos os aspetos do envelhecimento: o "Y Lift" restaura a estrutura, enquanto o "Y Loop" estabiliza o tecido deslocado. Uma vez que ambos os procedimentos envolvem trabalhar em camadas profundas, perto dos músculos, do tecido adiposo e dos vasos sanguíneos, a experiência do especialista é fundamental para o sucesso.

Recomenda-se que os clientes procurem um médico com formação específica nesta técnica, perguntem sobre a sua experiência na realização do procedimento e sobre o risco de complicações. O Dr. Trockel irá apresentar a técnica "Y Loop" à comunidade profissional na conferência VASTOZ, que terá lugar nos dias 13 e 14 de novembro na cidade de Nova Iorque.