Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Surpreendente sobrevivente: como o tubarão-fralda engana na caça com paciência
Maior navio do Lago Baikal é lançado, mas depende de adequação dos portos
Estudante de 17 anos recebe ameaças de morte por divergências políticas em escola do DF
Perolas e mexilhões de água doce: por que ficam fora do mercado?
O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido
Agentes encapuzados: a Justiça falha em responsabilizar abusos policiais
Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro
Cálculos sobre idade dos gatos falharam: a ciência revelou uma verdade bem mais cruel para tutores
Leitões aquecidos por gansos: a ciência revela a dura necessidade por trás do comportamento

Suéter de Aran: A história e as características do tricô clássico das Ilhas da Irlanda

Mulher

O suéter de aranhas — ou, mais precisamente, o tricô de Aran — atravessou décadas para se consolidar não apenas como peça funcional, mas como um estudo de silhueta que desafia a rigidez do formalismo contemporâneo. A observação central para a temporada 2026/2027 não é a adoção massiva, e sim a persistência de uma estrutura específica: as tranças volumosas que moldam o tronco de forma distinta dos tecidos planos. É nessa mudança de proporção, onde o peso do lã cria um volume arquitetônico sobre os ombros e o peito, que reside a utilidade estética da peça. O detalhe de corte que orienta a escolha é a linha do ombro levemente caída, um recurso que permite à vestimenta transitar entre a rigidez do alfaiataria e a soltura do casual, sem necessariamente recorrer a silhuetas exageradas.

Уютные осенние свитеры
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уютные осенние свитеры

Origem e o mito da codificação

A raiz dessa textura está nos Ilhas de Aran, na costa oeste da Irlanda. Historicamente, o lã era usado em tonalidades naturais, e o relevo complexo de tranças e rombos servia a uma função pragmática: resistência e calor. Há uma narrativa popular que atribui a cada padrão uma identidade única, como uma espécie de código familiar para os pescadores. Contudo, historiadores não encontram documentos que confirmem essa codificação sistemática. O que permanece factual é a técnica de tricô em relevo, que define a peça. No século XX, essa característica foi apropriada pela indústria do entretenimento, onde a textura ganhou novas leituras. Marilyn Monroe, em 1960, no filme "Let's Get Lost", usou a malha volumosa com um decote canoa, demonstrando que o volume não impede a feminilidade se o contorno do colo for bem ajustado. Grace Kelly, por sua vez, associava suéteres de gola alta a calças de corte sóbrio, criando um efeito de contenção visual que hoje se alinha à estética da "riqueza silenciosa". Steve McQueen reforçou a versatilidade da peça ao usá-la em contextos urbanos e marítimos, validando o suéter como item de transição.

Condições de uso na contemporaneidade

Nas coleções recentes, marcas como Isabel Marant e Ulla Johnson não reinventam a estrutura, mas reforçam a autenticidade do material: tricô denso, tons lácteos e gola redonda. A questão para a leitora não é se a peça é "tendência", e sim como ela altera a proporção do corpo em relação às outras camadas. A malha volumosa cria um bloco visual no tronco que pede equilíbrio nas pernas ou no pescoço. O contraste de texturas é a ferramenta principal aqui. Combinar a superfície áspera e pesada do suéter com a fluidez de uma saia de tecido fino ou o brilho frio de uma peça de couro cria uma tensão visual que evita o aspecto amontoado. A Ulla Johnson, por exemplo, propõe a introdução de acessórios delicados, como colares de pérolas, sobre a trança grossa. Essa justaposição de maciez fina e peso grosso redefine a leitura da peça, tirando-a do estereótipo do conforto rústico e inserindo-a em um diálogo com o refinamento. O modelo mais funcional é o de corte solto, que não marca os seios nem a cintura, permitindo que o volume da lã seja a protagonista da silhueta. Essa abordagem permite que o suáter funcione como peça única em looks minimalistas ou como base para sobreposições, mantendo a utilidade prática e a presença visual.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Animais
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido
Receitas e Culinária
O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
últimos materiais
Estudante de 17 anos recebe ameaças de morte por divergências políticas em escola do DF
Suéter de Aran: A história e as características do tricô clássico das Ilhas da Irlanda
Perolas e mexilhões de água doce: por que ficam fora do mercado?
O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido
Agentes encapuzados: a Justiça falha em responsabilizar abusos policiais
Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro
Cálculos sobre idade dos gatos falharam: a ciência revelou uma verdade bem mais cruel para tutores
Leitões aquecidos por gansos: a ciência revela a dura necessidade por trás do comportamento
Hospital Central de Maputo: incêndio não afeta saúde de residentes próximos
Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.