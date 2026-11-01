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Método White Goat: protocolo de três etapas com substâncias específicas para face, pescoço e colo

Mulher

O procedimento estético conhecido como "white goat” ou "cabra branca” consiste na aplicação sequencial de três diferentes substâncias em regiões específicas do rosto, pescoço e colo. A denominação não possui relação com biologia ou animais, mas é um recurso de marketing que utiliza a simbologia do ciclo lunar para descrever uma abordagem de tratamento por zonas, em oposição ao uso de uma única substância para toda a pele.

Косметологическая процедура
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Косметологическая процедура

A justificativa técnica para a divisão regional baseia-se na heterogeneidade da estrutura cutânea. Diferentes áreas da face apresentam variações em densidade, quantidade de glândulas sebáceas e tendência a alterações estruturais. A região periocular é significativamente mais fina do que a das maçãs do rosto, enquanto o pescoço e o colo apresentam maior suscetibilidade a desidratação e formação de marcas ou vincos. O protocolo propõe o direcionamento de ativos específicos para as necessidades fisiológicas de cada uma dessas áreas.

A execução do método ocorre em três etapas distintas, cada uma com uma composição química e objetivo funcional próprios:

Para o terço superior do rosto e a região dos olhos, a ênfase é a atenuação de sinais de fadiga e rugas dinâmicas. A combinação utilizada inclui ácido hialurônico, destinado à hidratação, e ácido succínico, cujo papel é melhorar a microcirculação e promover a oxigenação dos tecidos.

No terço médio e inferior do rosto, focando em regiões propensas à perda de elasticidade como bochechas, zigomas e linha da mandíbula, são aplicados polinucleotídeos. Essas substâncias atuam estimulando processos regenerativos, contribuindo para o aumento da síntese de colágeno endógeno e para o fortalecimento da matriz intercelular da pele.

No pescoço e decote, a abordagem prioriza a hidratação profunda e o fornecimento de componentes para a renovação tecidual. Utiliza-se ácido hialurônico de maior densidade associado a um complexo de aminoácidos. O objetivo declarado é suavizar vincos superficiais, frequentemente referidos como "anéis de Vênus”, e restabelecer as funções de barreira cutânea.

A principal vantagem apontada por especialistas é a consolidação de múltiplos objetivos de cuidado em uma única sessão. Enquanto abordagens convencionais podem exigir cursos separados para atingir efeitos visíveis, este protocolo integra hidratação profunda, melhoria da densidade tecidual e uniformização do tom em um processo sequencial. Isso reduz o número total de visitas à clínica necessárias para completar o ciclo de tratamento.

Quanto à recuperação, os desenvolvedores do método afirmam que o uso de formulações purificadas resulta em um período de reabilitação relativamente curto. Os efeitos colaterais imediatos, como papulas nos pontos de injeção, tendem a desaparecer em dois a três dias. Para alcançar resultados perceptíveis, o protocolo padrão requer duas sessões realizadas com um intervalo de três a quatro semanas entre elas. A manutenção dos efeitos é indicada por meio de procedimentos de reforço realizados uma ou duas vezes por ano.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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