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Técnicas de proporção visual alongam a silhueta sem alterações radicais no corpo

Mulher

O desejo de parecer mais alta e com silhueta alongada raramente exige uma transformação radical do corpo; depende, antes, de como as linhas da roupa interagem com a percepção visual. O olho humano lê o estilo por traços contínuos. Quando essas linhas são interrompidas por cortes ou contrastes bruscos, a figura pode ganhar peso visual; quando são guiadas com precisão, o efeito é a extensão vertical. A diferença não está em "tendências” passageiras, mas na mecânica simples de proporção.

Девушка у зеркала
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка у зеркала

Considere o ponto de contato entre a calça e o sapato. Se a barra da calça para no tornozelo e o calçado apresenta um tom contrastante, o corpo é "cortado" em segmentos, o que tende a compactar a silhueta. A solução técnica é criar uma vertical ininterrupta do cinto ao chão. Calças de comprimento máximo, cujas pernas cobrem quase toda a superfície do calçado, eliminam essa interrupção. Simultaneamente, o formato da biqueira atua como direcional: um bico afiado estende a linha da perna para frente, enquanto um bico redondo ou quadrado atua como um ponto de parada visual, encerrando o movimento.

Nesse cenário, o salto alto é uma opção, não um requisito. O essencial é a fluidez da linha. Um calçado de baixo e confortável, ou um salto baixo e estável, funciona perfeitamente desde que a calça assente bem ao corpo, evitando dobras excessivas na base que quebrariam a verticalidade. O objetivo é a continuidade, não a elevação forçada.

A função do volume aberto

Além do eixo vertical das pernas, o tronco também pode ser ajustado pela forma como a camada externa é usada. Um casaco ou trench coat de comprimento médio ou longo, quando aberto, cria duas linhas paralelas e verticais ao longo dos lados do corpo. Esse gesto simples "corta" o volume central, deixando uma faixa estreita visível no meio, o que alonga a percepção da figura sem depender da cor única.

O monocromatismo — combinar top e calça em tons próximos, como grafite, preto ou bege — funciona como reforço dessa lógica. Ao criar uma única mancha de cor vertical, o olhar desliza sem obstáculos. Combinado com o casaco aberto, o efeito de extensão é acentuado, pois não há interrupções horizontais de cor ou textura que dividam o corpo em partes.

Há, porém, um erro comum ao se tentar esconder o corpo: usar peças volumosas e totalmente fechadas. Essa abordagem tende a criar um bloco denso e pesado, aumentando a impressão de massa. A alternativa mais eficaz é a estratégia do "ar": expor as partes mais finas do corpo para quebrar a solidão do tecido.

Desabotoar os primeiros botões da camisa para formar um decote em V, por exemplo, alonga visualmente o pescoço e os ombros. Manter as mangas da jaqueta ou do tricô levemente dobradas para expor os punhos adiciona leveza à parte superior do corpo. No caso de saias ou calças de comprimento médio, a exposição do tornozelo é o detalhe decisivo que impede que a silhueta pareça encravada ou pesada.

Aqui, a escolha do calçado para modelos curtos é crítica. Botas ou botas curtas com cano estreito, que se ajustam firmemente à perna e sobem sob a barra da roupa, preservam a continuidade da linha. Ao contrário, calçados grosseiros ou com cano largo no nível do tornozelo criam uma barreira visual que pode pesar a parte inferior do corpo e distorcer as proporções novamente. A precisão do ajuste, e não apenas o comprimento, é o que determina se o conjunto funciona.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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