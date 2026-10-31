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Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

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A mudança na densidade dos fios é um processo natural que frequentemente se manifesta a partir dos 40 anos, resultando em fios mais finos e na perda do volume basal. Quando a estrutura capilar perde a sustentação, cortes longos ou penteados simples, como o rabo de cavalo, podem acabar pesando visualmente as feições do rosto, evidenciando a falta de corpo do cabelo.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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O corte reto e a ilusão de densidade

Para quem enfrenta a redução da espessura dos fios, o Blunt Bob — um corte chanel com base reta e sem desfiados — atua na criação de uma linha horizontal densa. O gesto técnico de evitar a repicagem nas pontas preserva a massa capilar, gerando a percepção de que o cabelo está mais cheio e com bordas mais gráficas, seja na linha do queixo ou dos ombros.

A manutenção dessa estrutura depende do manejo térmico: o uso de secador com bico direcionador e escova redonda é essencial para elevar as raízes. Esse processo cria o suporte necessário para que a forma não fique achatada contra o couro cabeludo ao longo do dia.

Camadas e movimento na técnica francesa

A preservação do comprimento, aliada à busca por volume, é viabilizada pelo corte em cascata na técnica francesa. Diferente de camadas marcadas, este método foca em transições suaves que retiram o peso excessivo das pontas, permitindo que o cabelo adquira amplitude e movimento sem desmoronar sob a própria gravidade.

O resultado final é condicionado pela textura original: em cabelos ondulados, a aplicação de um difusor organiza as curvas; já em fios lisos, o uso de sprays texturizadores em mechas secas é o que separa as camadas e revela a profundidade do corte. O controle da temperatura do secador é o fator que fixa essas camadas sem comprometer a hidratação da fibra.

A concentração de volume no Pixie

O corte Pixie altera a geometria do rosto ao expor a linha do pescoço e deslocar o foco visual para o topo da cabeça. A técnica consiste em concentrar a massa capilar na região da coroa, o que permite redefinir o contorno facial através da altura.

A construção desse volume exige a aplicação de produtos volumizadores em fios úmidos, seguida de uma secagem que direcione o cabelo contra o sentido natural do crescimento. A finalização com pós texturizadores, distribuídos com as pontas dos dedos, garante que a estrutura permaneça erguida sem rigidez excessiva.

Limites do resultado e manutenção

A escolha entre essas opções está atrelada à base inicial do cabelo e à rotina de cuidados. O Blunt Bob exige precisão no alinhamento e polimento; o cascata depende do domínio de produtos de textura para não parecer sem forma; e o Pixie requer visitas frequentes ao profissional para a manutenção do desenho e uso diário de estilizantes para sustentar o lift da raiz.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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