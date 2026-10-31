A nova tendência do messy ponytail: como a estética dos anos 70 impactou o estilo atual

A transição do acabamento impecável para um movimento mais solto redefine a relação entre estrutura e aparência. O foco deixa de ser a tensão do elástico e passa a ser a gestão da textura: como a densidade dos fios e a direção natural do cabelo influenciam a forma final. Essa mudança não é apenas estética; ela impõe limites técnicos que determinam o resultado. Um cabelo muito liso ou fininho, por exemplo, exige intervenção mecânica para ganhar o volume necessário sem parecer artificial, enquanto fios com texturas naturais podem oferecer essa base com menos produtos, desde que respeitem sua ondulação original.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина с небрежным хвостом

O ponto de partida define o esforço

Profissionais de styling observam que a popularidade do "messy ponytail" surge da rejeição ao polimento excessivo. A referência direta é a presença da atriz Jenna Ortega em eventos recentes, onde a franja solta e o volume nas laterais substituíram o penteado rígido. Esse movimento dialoga com a estética dos anos 70, evocando figuras como Jane Birkin e Brigitte Bardot, cujos cabelos eram valorizados pela vivacidade, não pela submissão ao pente. O gesto técnico aqui é o da desestruturação controlada: soltar o elástico, puxar levemente as mechas do topo para criar elevação e deixar as pontas com movimento. A pergunta central não é "como prender", mas "como permitir que o cabelo respire dentro da forma".

Existe, porém, uma fronteira clara entre a estética da naturalidade e a desordem. A manutenção desse visual depende do estado inicial dos fios. Cabelos que já possuem corpo e movimento exigem menos produtos; aqueles que caem lisos precisam de texturizantes ou spray seco para não colapsarem. A cor, nesse contexto, também impõe restrições: tons muito escuros tendem a agrupar as mechas, tornando o volume mais difícil de visualizar, enquanto fios com luzes ou mechas claras quebram a massa capilar, facilitando a separação natural que o estilo requer. Não se trata de "reparar" o cabelo, mas de utilizar sua física a favor da forma.

Linha entre o solto e o desleixado

A execução correta exige um equilíbrio fino. O rabo de cavalo deve ser posicionado de forma que não tracione a raiz, mas também não seja frouxo a ponto de perder a silhueta. O toque essencial ocorre na zona da nuca e nas laterais: soltar mechas finas não é um erro, é parte da construção. Em termos de combinação, o estilo se adapta a maquiagens variadas, do nude à linha mais marcante, como o olho esfumado ou o lábio vermelho, mas a regra de ouro permanece a consistência do movimento. Se a pele tem brilho e o cabelo está opaco e pesado, a imagem perde harmonia. O objetivo é uma aparência em que cada elemento — da textura do fio à definição da sobrancelha — pareça ter sido decidido com intenção, não com esforço excessivo.