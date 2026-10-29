Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos

A transição nas coleções de primavera-verão 2027 sinaliza um afastamento das formas arquitetônicas exageradas do jeans em direção a silhuetas mais equilibradas. O volume hipertrofiado, que dominou ciclos recentes, cede espaço a cortes onde a precisão do ajuste prevalece sobre o impacto visual do volume.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джинсы

O corte reto retorna como protagonista, distanciando-se da rigidez dos modelos vintage. A diferença concreta está na folga: a perna não abraça o quadril, criando um espaço de ar entre o tecido e a pele. Com cintura média ou levemente baixa e comprimento que quase oculta o calçado, essa proporção permite que a peça transite entre a estrutura de um blazer clássico e a fluidez de uma camiseta básica.

A reconfiguração do ajuste e da cintura

Paralelamente ao volume relaxado, surge o slim straight. Diferente do skinny radical, este corte mantém a proximidade nos quadris, mas abre-se em linha reta a partir do joelho. Essa mudança de proporção altera a dinâmica do look: para evitar que a silhueta pareça datada, a recomendação técnica é o contraste com volumes na parte superior, como casacos amplos ou ponchos.

As calças wide leg permanecem, mas a alteração ocorre no posicionamento do cós. Marcas como Balenciaga e Gabriela Hearst apresentam o jeans fixado suavemente nos quadris, com a cintura baixa. Para compensar a linha horizontal criada pelo cós baixo e evitar que a silhueta seja achatada, o uso de calçados de bico fino introduz a verticalidade necessária ao conjunto.

Texturas e a estética do desgaste

O conceito de jeansmaxxing desloca o foco do corte para o detalhe construtivo. A aposta não está em adornos excessivos, mas em soluções de design pontuais: costuras assimétricas, aplicações de tecidos híbridos ou barras desfiadas que transformam a peça básica em elemento central do visual.

A paleta de cores se afasta do azul uniforme. A aposta de casas como Ralph Lauren e Fendi recai sobre lavagens irregulares, tons de cinza "sujos" e efeitos de desbotamento. A evidência desse desgaste artificial ganha intenção quando combinada com materiais de alta gramatura, como o cashmere, a camurça ou a seda, criando um contraste entre a rusticidade do denim e o luxo do tecido.

Enquanto o modelo "barrel" (estilo barril), com sua curvatura característica, começa a perder a hegemonia, a tendência para quem busca longevidade no guarda-roupa aponta para as linhas retas e a funcionalidade do corte.