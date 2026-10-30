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Kate Middleton visita salão em Chelsea para renovação da cor dos fios

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Antes de qualquer intervenção química ou mecânica, o ponto de partida define o que é possível alcançar. No caso recente que chamou a atenção da indústria de beleza, a princesa de Gales, Kate Middleton, visitou o salão Richard Ward, em Chelsea, para renovar a cor dos fios. O resultado documentado foi um tom descrito como mais dourado, com um brilho aveludado evidente. Essa mudança perceptível não é apenas estética; ela revela a interação entre a base natural do cabelo e a técnica aplicada, servindo como exemplo prático dos limites e possibilidades da coloração.

принц Уильям
Photo: commons.wikimedia.org by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

A base determina o teto do resultado

Shivon Haug, colorista e cofundadora da Haug House, em Londres, classifica esse matiz específico como "brown de teca". O termo não é arbitrário, mas referencia a tonalidade mel e dourada da madeira de teca, que serve como analogia visual para a profundidade e o calor do fio. Para que esse resultado ocorra, a estrutura de partida precisa ser consistente: trata-se de uma base castanha média ou escura que recebe reflexos dourados e avermelhados.

A precisão aqui é crucial. Não se trata de um loiro claro, mas de uma construção de camadas sobre o pigmento natural. A transição suave entre os destaques "ensolarados" e os tons castanhos mais profundos cria uma ilusão óptica de volume e movimento. Contudo, é fundamental distinguir essa melhoria visual de uma reparação estrutural. O brilho e a densidade percebida são frutos da luz refletida pela superfície do fio e da distribuição de pigmentos, não necessariamente de uma alteração na cutícula ou na fibra capilar interna. Se o cabelo já estiver danificado, seco ou poroso, o mesmo tom pode resultar em aspereza ou perda de definição, independentemente da habilidade do profissional.

Técnica e limites da aplicação

A técnica frequentemente associada a esse efeito é o balayage, onde os componentes de clareamento são aplicados manualmente nas mechas. Essa abordagem permite um gradiente suave, evitando linhas duras de raiz ou contraste excessivo. No entanto, a eficácia do balayage para criar o "brown de teca" depende diretamente da cor inicial dos fios. Para quem possui cabelos castanhos naturais, o processo adiciona profundidade e luminosidade. Para bases muito claras ou com muitas mechas antigas, o resultado pode ser diferente, exigindo correções adicionais para neutralizar reflexos indesejados ou garantir a uniformidade do tom.

Especialistas notam que, durante o inverno, há um interesse crescente por tonalidades quentes e terrosas. Isso ocorre porque esses tons complementam a naturalidade da pele, adicionando suavidade sem o amarelado agressivo que pode aparecer em colorações mais frias ou desbotadas. Para quem tem cabelos castanhos, esse tipo de coloração pode oferecer a percepção de mais densidade e vitalidade. É importante, porém, que a expectativa seja realista: o objetivo é uma aparência mais vibrante e iluminada, não uma mudança drástica na textura ou na saúde biológica do fio.

Considerações práticas para a decisão

Ao considerar uma mudança de cor similar, a conversa com o profissional deve focar nas restrições individuais. A regra geral sugerida por especialistas é manter os destaques dentro de dois níveis de luz em relação à cor original. Isso minimiza o contraste e preserva a aparência natural. Reflexos de mel ou dourado devem se entrelaçar organicamente com a base escura para criar a ilusão de camadas.

Um passo final comum é o tratamento de brilho, que pode realçar as transições de cor. No entanto, esse brilho é temporário e superficial. Ele não corrige danos internos. Portanto, antes de concordar com um procedimento, é essencial avaliar o estado atual do cabelo: ele está quebradiço? Tem porosidade alta? A base de cor é uniforme? Essas condições iniciais são os limites reais do procedimento. O que funciona documentadamente para uma pessoa com fios saudáveis e castanhos médios pode não produzir o mesmo efeito, nem a mesma facilidade de manutenção, em cabelos com condições diferentes. A escolha do tom deve ser uma análise técnica da base e da luz, não apenas uma imitação de tendência visual.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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