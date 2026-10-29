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Jeans marrom substitui o preto no outono-inverno 2026-2027: a regra do contraste claro

Mulher

A transição do denim azul clássico e do preto para tons de marrom — do chocolate amargo ao moca e castanho quente — define a paleta de outono-inverno 2026-2027. Segundo a Marie Claire, essa mudança posiciona o marrom como um novo elemento básico do guarda-roupa, atuando como uma alternativa direta às cores escuras tradicionais.

Вельветовые брюки на прогулке
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вельветовые брюки на прогулке

A substituição do preto por tons profundos de marrom mantém a capacidade de absorção de luz e a correção visual da silhueta, mas altera a percepção do conjunto. Enquanto o preto impõe um contraste radical, a gama chocolatona oferece uma transição mais suave entre as peças. A densidade do jeans nessas cores estrutura as linhas do quadril e da cintura sem a rigidez visual do preto, resultando em uma aparência de elegância menos austera.

A dinâmica de contrastes e proporções

A aplicação prática do denim marrom exige a gestão de contrastes para evitar que o visual se torne monocromático ou pesado. O uso de partes superiores em tons de leite, areia ou creme ilumina a zona do rosto, equilibrando o peso visual da parte inferior do corpo. Essa combinação de um suéter ou cardigã claro com o jeans escuro cria um ponto de equilíbrio na proporção da silhueta.

Como base neutra, o marrom permite a introdução de cores complexas que teriam menos harmonia com o preto, como o vinho, o azul profundo, o lilás ou o oliva. Na sobreposição, a cor café facilita a transição tonal com casacos de lã, blazers e jaquetas de camurça, criando camadas com passagens cromáticas menos abruptas.

Modelagens e a escolha do calçado

A funcionalidade do estilo para a temporada recai sobre cortes que privilegiam a amplitude de movimento. O destaque está nos modelos retos e de corte "wide leg" (estilo tubo, soltos a partir do quadril), com cintura média para garantir o conforto no uso diário.

Para finalizar a proporção do look, a escolha do calçado é determinante para a adaptação ao clima. Botas chelsea, ankle boots com salto estável e modelos de amarração são as opções indicadas para manter a continuidade da linha da perna e a funcionalidade necessária para a variação térmica do outono.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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