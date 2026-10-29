Facebuilding reduz inchaço temporário, mas não elimina gordura facial

A prática do facebuilding consiste na aplicação de exercícios musculares e automassagem facial com o objetivo de definir o contorno do rosto e as maçãs do rosto. Fisicamente, as manobras atuam na estimulação da circulação sanguínea e na drenagem linfática, o que promove a remoção de líquidos retidos e a redução temporária do inchaço, tornando os contornos da face mais evidentes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка выполняет массаж лица

A relação entre anatomia e resultados

A eficácia desses exercícios é condicionada pela estrutura biológica de cada indivíduo. Para pessoas com rostos magros e estruturas ósseas proeminentes, a prática tende a realçar o relevo natural. Já em faces arredondadas, com pacotes adiposos mais volumosos, o efeito é predominantemente de manutenção, pois a ginástica facial não possui capacidade de remover tecidos gordurosos significativos.

A manutenção dos efeitos exige consistência, com sessões diárias de aproximadamente 15 minutos. A eficácia na prevenção da flacidez na linha da mandíbula depende da regularidade da estimulação muscular, mas a prática não atua na reestruturação permanente dos tecidos.

Limites físicos e envelhecimento

Com o avanço da idade, ocorrem alterações que vão além da pele, atingindo o suporte ósseo e o deslocamento dos compartimentos de gordura devido à gravidade. Em casos de ptose (queda dos tecidos) acentuada ou rugas profundas, a automassagem não consegue reposicionar a gordura deslocada nem fortalecer a base óssea que sofreu reabsorção.

Nesses cenários, a ginástica facial atua como um recurso auxiliar, melhorando a coloração da pele e a absorção de produtos cosméticos, mas não substitui intervenções como preenchedores, fios de sustentação ou cirurgias plásticas.

Técnicas de execução

A abordagem técnica geralmente segue o sentido ascendente, partindo do queixo em direção às maçãs do rosto. Entre as manobras citadas estão a resistência (expiração lenta com bochechas tensionadas), a movimentação de ar interna (estilo "balão") e o método Asahi (Zogan), que utiliza pressão das palmas dos cantos da boca em direção às têmporas.

A região cervical também é trabalhada com batidas leves e estímulos pontuais, evitando o estiramento excessivo da pele do pescoço, visando influenciar a definição do oval facial.

Cronograma e restrições

A redução do edema pode ser notada após as primeiras sessões, mas a adaptação dos sistemas linfático e muscular requer um ciclo inicial de 10 a 14 dias de prática diária. Após esse período, a frequência pode ser reduzida para uma sessão de manutenção semanal.

A prática é contraindicada em situações específicas:

Exacerbação de doenças cutâneas, como acne, psoríase e eczema.

Quadros de rosácea, cuperose ou herpes ativo, onde o aumento do fluxo sanguíneo pode agravar a condição vascular.

Recuperação de intervenções odontológicas, como implantes ou extrações.

Período pós-operatório ou de recuperação de injetáveis (toxina botulínica e preenchedores) e peelings profundos.

Interação com a cosmetologia

O facebuilding pode ser associado a terapias de microcorrentes, miostimulação, massagem LPG e limpeza Hydrafacial para potencializar a drenagem. A retomada dos exercícios após tais procedimentos deve ocorrer apenas após a recuperação total dos tecidos e sob orientação médica.