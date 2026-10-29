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Dermatologistas explicam as causas biológicas do envelhecimento na área dos olhos

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A pele ao redor dos olhos é biologicamente distinta do restante do rosto. Com uma espessura significativamente menor e a quase total ausência de glândulas sebáceas, essa região possui uma barreira de proteção natural reduzida, o que a torna mais suscetível à perda de hidratação e ao impacto de agentes externos, como a radiação ultravioleta.

Уход за зрелой кожей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уход за зрелой кожей

A mecânica do envelhecimento periocular

A perda de elasticidade na zona ocular ocorre devido a uma menor concentração de fibras de colágeno e elastina. Esse cenário é agravado pela atividade constante do músculo orbicular, responsável por piscar e franzir os olhos, o que gera vincos repetitivos conhecidos como "pés de galinha". Além disso, a estrutura dos tecidos nessa área é mais frouxa, facilitando o acúmulo de líquidos e a eventual protrusão de bolsas de gordura com o enfraquecimento das estruturas de suporte.

As olheiras, por sua vez, resultam de fatores distintos: a transparência da pele fina permite que a rede vascular seja vista, criando tons escuros; em outros casos, o efeito é provocado por hiperpigmentação ou pela própria anatomia da órbita ocular. Fatores como excesso de sódio na dieta, estresse crônico e privação de sono intensificam a retenção de líquidos e a aparência do cansaço.

Intervenções clínicas e seus mecanismos

A cosmetologia atua sobre a qualidade do tecido através de métodos de reposição e estimulação. A biorrevitalização utiliza injeções de ácido hialurônico, peptídeos e aminoácidos para elevar os níveis de hidratação e incentivar a síntese de colágeno pelo organismo.

No campo tecnológico, terapias como a de plasma nitrogênio (utilizando equipamentos como o NeoGen) aplicam calor para ativar os fibroblastos. O objetivo físico é provocar a contração do tecido cutâneo, o que pode resultar na redução visual de rugas e na diminuição do edema. A resposta a esses procedimentos é individual e depende da predisposição genética e do estado atual da pele do paciente.

Manutenção e cuidados tópicos

O uso de cosméticos domésticos atua na manutenção da barreira cutânea. Substâncias como pantenol, ceramidas e ácido hialurônico focam na hidratação diária, enquanto peptídeos e antioxidantes são direcionados ao combate a sinais do tempo. O uso de retinol requer cautela e baixas concentrações devido à alta sensibilidade da zona ocular.

Para o manejo de inchaços, compostos com cafeína buscam melhorar a microcirculação local. O resfriamento de produtos ou o uso de aplicadores gelados são técnicas empregadas para potencializar a drenagem linfática.

A prevenção baseia-se na proteção física e química: a aplicação de filtros solares e o uso de óculos com proteção UV reduzem a necessidade de contrair a musculatura ocular e protegem a pele da degradação acelerada. A remoção de maquiagem sem tração mecânica evita a distensão precoce do tecido.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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