Opções de correção para a queda das sobrancelhas: injetáveis e cirúrgicos

A queda das sobrancelhas ocorre por diferentes fatores: desde a genética e o excesso de pele até a hipertonia dos músculos depressores. A definição da técnica de correção depende de qual segmento da sobrancelha se deslocou e do que gera a insatisfação, seja a região central com aspecto "pesado", a queda da cauda da sobrancelha ou a presença de dobras de pele nas pálpebras superiores.

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A atuação de neurotoxinas no músculo

A queda do canto externo da sobrancelha frequentemente decorre de uma característica anatômica: os músculos que elevam a sobrancelha sustentam predominantemente os dois terços internos. Simultaneamente, os músculos ao redor dos olhos puxam a cauda da sobrancelha para baixo a cada vez que a pessoa aperta os olhos.

A aplicação de neurotoxinas, como a botulotoxina, no canto do olho relaxa o músculo responsável por puxar a sobrancelha para baixo. Esse relaxamento permite que os músculos elevadores atuem com maior eficácia, gerando um efeito de lifting leve. Na região da glabela, o fármaco é utilizado para atenuar as rugas verticais, relaxando os músculos que formam a expressão cerrada.

O efeito das injeções torna-se visível após aproximadamente duas semanas. Quando esse nível de correção não atinge a expectativa do paciente, são avaliados métodos cirúrgicos.

Intervenções cirúrgicas e deslocamento tecidual

A escolha da cirurgia é determinada pela necessidade de reposicionar ou remover tecidos específicos:

O gliding brow lift é aplicado quando há acúmulo de pele na região da cauda da sobrancelha, condição comum após lifting facial vertical. O método redistribui a pele através de pequenos pontos, que são removidos após cinco dias.

O lifting na linha do cabelo (pre-hairline forehead lift) é indicado para sobrancelhas posicionadas muito baixo e com sulcos profundos no centro da testa. A incisão é feita na borda da linha do crescimento dos fios, visando suavizar as dobras e alterar a expressão facial.

O lifting direto de sobrancelhas remove o excesso de pele localizado imediatamente acima do arco. Embora seja durável e eficaz, este método deixa uma cicatriz visível, que em alguns casos é camuflada por tatuagem.

Em 90% dos casos, a elevação das sobrancelhas é realizada em conjunto com a blefaroplastia das pálpebras superiores, dado que a sensação de pálpebras pesadas é, frequentemente, uma consequência da queda das sobrancelhas. O tempo de recuperação para ambos os procedimentos é similar.

Limites da anatomia e resultados

Intervenções cirúrgicas ou injetáveis não são justificáveis em todas as situações. Quando a posição baixa das sobrancelhas é congênita e não apresenta excesso de pele, os resultados dos procedimentos podem ser mínimos.

A anatomia da testa também impõe restrições: em testas altas, o lifting endoscópico pode ser dificultado, pois a distância maior entre a incisão e a sobrancelha pode comprometer a fixação segura dos tecidos.