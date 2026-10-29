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Jennifer Lawrence: A técnica de estilo que mantém tênis Vans em um look de sobretudo de seda

Mulher

A transição do guarda-roupa de inverno muitas vezes começa e termina nos tênis, transformando o calçado funcional no eixo central do visual. Em Nova York, Jennifer Lawrence exemplificou como a percepção de um conjunto básico — jeans, camiseta branca e Vans Authentic de 60 dólares — é alterada pela introdução de duas camadas específicas: um sobretudo camel e um colar longo.

Девушка в зимних кроссовках
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в зимних кроссовках

O contraste de silhuetas e volumes

A estrutura do visual baseia-se na tensão entre a formalidade do topo e a informalidade da base. O sobretudo Loro Piana Dwight Belted Silk Coat, de 6.025 dólares, impõe um volume estruturado e a rigidez de um corte com cinto, que contrasta diretamente com a silhueta baixa e minimalista do tênis. Enquanto a peça superior estabelece o status e a moldura do corpo, o calçado mantém a composição ancorada no cotidiano, impedindo que o visual se torne excessivamente formal.

A função da linha vertical nos acessórios

O uso do colar longo atua como um recurso de proporção: ele cria uma linha vertical que corta a horizontalidade do sobretudo e do jeans. Diferente de correntes curtas, que competiriam com a gola ou o nó do cinto, o comprimento deste acessório abre um corredor visual em direção ao busto. Junto aos óculos de sol Dior, os acessórios organizam a leitura do look sem adicionar ruído visual, permitindo que a transição entre o despojado e o elegante ocorra sem a necessidade de trocar o calçado.

Interação de texturas e materiais

A eficácia da combinação reside na disparidade tátil. A superfície lisa e o brilho sutil do tecido de seda do sobretudo Loro Piana encontram o oposto na textura fosca e têxtil do modelo Vans. O jeans entra como o elemento de densidade intermediária, equilibrando a leveza do casaco com a robustez do tênis. A elegância, neste caso, não deriva da complexidade do design, mas da precisão na escolha de texturas que se anulam e se complementam.

Aplicações e alternativas de estilo

A lógica de converter um visual esportivo em algo planejado pode ser replicada alterando as peças, desde que se mantenha a estrutura de proporção. Sobretudos com cinto de marcas como Zara ou COS preservam a silhueta necessária para criar esse contraste. Da mesma forma, colares de marcas como Jenny Bird ou Julietta, que foquem no comprimento do pingente, cumprem a função de alongar a silhueta. Tênis de tons neutros da Nike ou Adidas seguem a mesma premissa: servem como a base funcional que permite ao sobretudo e ao acessório longo definirem a intenção estética do conjunto.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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