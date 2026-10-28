Esfoliação de calcanhares: mecanismo do sal e óleo vegetal

O atrito de cristais de sal contra a pele dos calcanhares promove a remoção mecânica de células mortas do epiderme. Esse processo de esfoliação superficial reduz a textura áspera da pele, enquanto a adição de óleo vegetal atua como um lubrificante, diminuindo a fricção do sal e evitando que a pele resseque durante a manipulação.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний уход за пятками

Mecânica e aplicação do método

A mistura de uma colher de sopa de sal (moagem fina ou média) com uma colher de chá de óleo vegetal — como oliva, coco ou girassol — cria uma pasta granulada. A aplicação ocorre sobre os pés limpos e levemente úmidos, através de movimentos circulares por cerca de dois a três minutos. A remoção do produto é feita com água morna, seguida da aplicação de hidratantes, preferencialmente aqueles que contenham ureia, substância que retém a umidade na pele.

O uso de meias de algodão por 20 a 30 minutos após a hidratação pode potencializar a absorção do creme. A frequência sugerida é de no máximo uma vez por semana, uma vez que a esfoliação excessiva pode provocar irritação ou aumentar a secura cutânea.

Limites do procedimento e contraindicações

O efeito do esfoliante caseiro é estritamente cosmético e superficial. Não há evidência de que misturas de sal e óleo tenham a capacidade de drenar líquidos dos tecidos ou eliminar edemas causados por causas internas.

A aplicação é contraindicada em peles com rachaduras, ferimentos ou inflamações, pois o sal provoca ardência e pode lesionar áreas já expostas. Pessoas com diabetes ou sensibilidade reduzida nas extremidades devem consultar um médico antes de realizar a esfoliação.

Sintomas como inchaços regulares, dor, vermelhidão ou edema unilateral não são tratados por procedimentos estéticos e exigem avaliação médica para a identificação da causa primária do desconforto.