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Sutiã vira peça principal do look superior nas passarelas primavera-verão 2027

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Em Nova York, Milão e Paris, as passarelas da primavera-verão 2027 apresentaram uma mudança concreta na construção dos looks: o sutiã deixou de ser uma camada oculta e passou a ocupar a posição de peça principal do traje superior. Diferente de temporadas anteriores, que recorriam a tecidos semitransparentes ou detalhes sutis como alças, as coleções atuais tratam a estrutura do soutien ou do bralette como a base funcional do conjunto. Prada, Tom Ford e Fendi substituíram os tops tradicionais por modelos delicados e com renda, enquanto LaQuan Smith, Simone Rocha e Miu Miu exploraram variações decorativas. Um exemplo claro dessa transição foi visto no fechamento do desfile da Miu Miu, onde Gigi Hadid apareceu com um sutiã esportivo combinado com uma saia com detalhes ornamentais, unindo o caráter atlético ao vestuário de ocasião.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Uso funcional e proporcional

Essa alteração tem implicações diretas para a escolha diária, pois muda a lógica de como as peças se sobrepostas. Nas apresentações de Prada, Tom Ford, Khaite e Sandy Liang, os bralettes não foram usados como um gesto provocativo, mas sim como componentes estruturais. Em coleções de Christian Dior, Givenchy e Ester Manas, esses modelos foram vestidos sob camisas desabotoadas, jaquetas sob medida e casacos volumosos. Essa abordagem permite considerar o sutiã como um bloco de construção do guarda-roupa, com a mesma função de um top básico ou camiseta, ajustando-se à silhueta sob camadas externas sem perder sua integridade visual.

Variação de texturas e cortes

Miuccia Prada incluiu o sutiã esportivo na coleção da Miu Miu, elevando esse item a uma peça de styling de alta moda. Paralelamente, outras casas de moda apresentaram bralettes em renda, tule e seda, combinados com saias-lápis e calças de corte reto. A diversidade de texturas, que vai do satim liso ao renda estrutural, expande as possibilidades de uso desses itens em conjuntos tanto cotidianos quanto noturnos. A escolha entre um corte mais técnico e outro decorativo depende diretamente da peça externa que o acompanha, definindo se o conjunto será interpretado como esporte fino ou elegância clássica.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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