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Equilíbrio entre fogo e terra: como combinar vermelho e tons terrosos no Ano da Cabra de Fogo

Mulher

A chegada de 2027, sob a regência da Cabra de Fogo no calendário chinês, propõe um exercício de equilíbrio visual entre a intensidade cromática e a suavidade das formas. Como a combinação desse signo com o elemento fogo ocorre apenas a cada 60 anos — a última vez em 1967 -, a escolha do vestuário para as celebrações que antecedem o início oficial do ano lunar, em 6 de fevereiro, torna-se um ponto de análise sobre como transpor a simbologia energética para a proporção do look.

Платья-близнецы
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Платья-близнецы

A aplicação do vermelho, cor central da tradição chinesa para atrair prosperidade, não precisa resultar em um bloco monocromático de alta saturação. A variação da silhueta e do impacto visual acontece na escolha da profundidade do tom: a substituição do vermelho vibrante por nuances de vinho, bordô, rubi ou terracota altera a percepção da peça, movendo o visual de uma estética puramente festiva para uma composição mais sóbria e estruturada, sem perder a conexão com a стихия (elemento) do ano.

Equilíbrio entre tons terrosos e contrastes

Para neutralizar a carga visual do fogo, a composição do guarda-roupa pode recorrer a cores que remetem à natureza terrestre da Cabra. A introdução de verdes — do oliva ao esmeralda — ou de tons terrosos, como chocolate, caramelo e bege, altera a proporção de peso do look. Enquanto o vermelho expande a presença visual, as cores neutras e orgânicas ancoram a imagem, criando um contraste que equilibra a energia ativa do fogo com a serenidade do signo.

A inserção de metais, especificamente o dourado e o bronze, funciona como um ponto de luz pontual. Em vez de peças inteiras nestas cores, o uso em acessórios ou calçados evita a saturação e direciona o olhar para detalhes específicos, mantendo a elegância sem sobrecarregar a silhueta. Para quem opta por paletas claras, as tonalidades de creme, off-white e champagne servem como base neutra que não conflita com as cores quentes, permitindo que a peça de destaque mantenha seu protagonismo.

A viabilidade do conjunto depende da moderação nos contrastes. Tons frios extremos, como o azul gelo ou o grafite, podem criar um choque visual com a paleta quente do ano, resultando em uma composição menos fluida. A escolha final reside na dose de cada elemento: a força do fogo traduzida em cores profundas, equilibrada pela suavidade de tecidos e tons que remetam ao elemento terra, permitindo que a roupa reflita a dualidade entre a energia criativa e a diplomacia atribuída ao signo da Cabra.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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