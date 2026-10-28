Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Gothic Brunette: estrutura de tons frios em nível 3 ou 4

Mulher

A transição para tons profundos e expressivos marca a mudança estética desta temporada, onde o carmelo e o cobre dão lugar ao chamado "gothic brunette". Essa variação de cor, que remete ao chocolate amargo, baseia-se em um escurecimento uniforme para criar um efeito de brilho metálico, frequentemente observado em figuras como Mia Goth, Megan Fox e Kylie Jenner.

Каштановые волосы
Photo: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каштановые волосы

A base cromática e a estrutura da cor

Diferente do preto clássico, o "gothic brunette" é construído sobre uma estrutura de tons frios, com a ausência deliberada de reflexos amarelados ou alaranjados. O resultado visual é um contraste acentuado nos traços do rosto, alinhado à estética dark. Embora a cor possa ser aplicada em diferentes texturas capilares — de fios lisos a cacheados -, a percepção de brilho depende da integridade da superfície do fio e não de uma reparação estrutural da fibra.

A técnica de coloração e os limites do resultado

A obtenção do matiz frio exige a mistura de diferentes pigmentos. Profissionalmente, a operação concentra-se nos níveis 3 (castanho escuro) ou 4 (castanho médio) de profundidade de tom. Para neutralizar a calidez e garantir o reflexo gélido, utilizam-se nuances específicas, como as marcações de cinza (geralmente indicadas pelo número 1) ou perolado (indicadas pelo número 8).

O resultado final é estritamente condicionado à base inicial do cabelo. A capacidade de atingir a profundidade do chocolate amargo sem a interferência de tons quentes depende da cor original do fio e da porosidade da mecha. Por isso, a precisão da proporção dos corantes deve ser ajustada individualmente por um colorista, já que a mesma fórmula pode reagir de formas distintas dependendo do ponto de partida de cada cliente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Curiosidades
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Mulher
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
Receitas e Culinária
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
últimos materiais
Gothic Brunette: estrutura de tons frios em nível 3 ou 4
Tablet de louça não dissolve: verifique o bloqueio físico antes de chamar técnico
Nacala ganhou nova rota: Ethiopian Airlines liga o norte de Moçambique à Etiópia
Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras
Raiz opaca já no dia seguinte: o detalhe do processo que ninguém nota
Soba com edamame e vinagrete: receita pronta em 20 minutos
Rússia direciona mais de 80% das exportações industriais não energéticas para parceiros
Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados
Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L
Elite financeira lucra com a causa e a solução da crise climática
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.