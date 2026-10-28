Gothic Brunette: estrutura de tons frios em nível 3 ou 4

A transição para tons profundos e expressivos marca a mudança estética desta temporada, onde o carmelo e o cobre dão lugar ao chamado "gothic brunette". Essa variação de cor, que remete ao chocolate amargo, baseia-se em um escurecimento uniforme para criar um efeito de brilho metálico, frequentemente observado em figuras como Mia Goth, Megan Fox e Kylie Jenner.

Photo: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каштановые волосы

A base cromática e a estrutura da cor

Diferente do preto clássico, o "gothic brunette" é construído sobre uma estrutura de tons frios, com a ausência deliberada de reflexos amarelados ou alaranjados. O resultado visual é um contraste acentuado nos traços do rosto, alinhado à estética dark. Embora a cor possa ser aplicada em diferentes texturas capilares — de fios lisos a cacheados -, a percepção de brilho depende da integridade da superfície do fio e não de uma reparação estrutural da fibra.

A técnica de coloração e os limites do resultado

A obtenção do matiz frio exige a mistura de diferentes pigmentos. Profissionalmente, a operação concentra-se nos níveis 3 (castanho escuro) ou 4 (castanho médio) de profundidade de tom. Para neutralizar a calidez e garantir o reflexo gélido, utilizam-se nuances específicas, como as marcações de cinza (geralmente indicadas pelo número 1) ou perolado (indicadas pelo número 8).

O resultado final é estritamente condicionado à base inicial do cabelo. A capacidade de atingir a profundidade do chocolate amargo sem a interferência de tons quentes depende da cor original do fio e da porosidade da mecha. Por isso, a precisão da proporção dos corantes deve ser ajustada individualmente por um colorista, já que a mesma fórmula pode reagir de formas distintas dependendo do ponto de partida de cada cliente.