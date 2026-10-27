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Cardigãs transformam a estética urbana: a mudança de paradigma que redefine o visual cotidiano

Mulher

A transição do cardigã de peça meramente funcional para o centro da composição visual altera a percepção de silhueta e a estrutura do vestuário cotidiano. A substituição de blazers ou moletons por malhas estruturadas, como visto em coleções de marcas como Sela, 2Mood e Nume, desloca o foco para a interação entre texturas e a gestão de proporções.

Девушка в кардигане
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кардигане

O impacto das texturas e a verticalidade do corte

A escolha de um cardigã com gola alta, quando associado a calças de veludo cotelê, altera a profundidade visual do conjunto. O contraste entre a porosidade da lã e o relevo linear do veludo cria uma complexidade tátil que dispensa acessórios excessivos. Para manter a harmonia cromática, a aplicação de tons terrosos — como chocolate, verde-grama e mostarda — ancora o visual. O uso de botas cowboy em camurça reforça essa estética orgânica, podendo ser substituído por loafers clássicos e jeans com acabamento aveludado para quem busca uma transição menos abrupta de estilo.

Já a gola em V exerce uma função geométrica distinta: ela alonga a linha do pescoço e alivia o volume da parte superior do corpo, especialmente em malhas felpudas. A combinação de tons suaves, como o rosa marshmallow, com saias midi estampadas, desloca a silhueta para uma feminilidade mais contemporânea. O detalhe decisivo aqui reside no calçado: a união de meias altas com scarpins de salto baixo evita que o visual se torne excessivamente formal, permitindo a substituição por botas-meia e meias-calças opacas conforme a temperatura.

Proporções arquitetônicas e a nova casualidade

A associação de cardigãs de gola redonda com bermudas de alfaiataria exige rigor na proporção para não fragmentar a figura. O ponto crítico é o comprimento da bermuda: ao terminar abaixo do joelho, ela permite que a haste da bota-meia desapareça sob o tecido, preservando a continuidade da linha da perna e mantendo a estatura visual. Em esquemas acromáticos de preto e cinza, essa composição oferece uma rigidez estrutural que pode ser adaptada com calças flare e sapatos de bico fino.

No segmento do conforto urbano, o cardigã oversize com zíper assume o papel técnico do hoodie. Ao ser pareado com joggers e tênis, a peça confere uma estrutura mais nítida ao corpo do que o moletom tradicional, sem sacrificar a mobilidade. Essa configuração permite a troca de joggers por calças outdoor ou sneakers térmicos, dependendo da exigência climática, transformando o conjunto esportivo em um visual de cidade mais polido.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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