Denim AW26: Da utilidade à construção formal

Os designers das maisons Chanel, Gucci e Louis Vuitton deslocaram o foco do denim na coleção de outono-inverno 2026, afastando-o do uso estritamente utilitário para integrá-lo a construções formais. Essa mudança não se trata apenas de cor, mas de como o tecido estrutura a silhueta quando combinado com peças que tradicionalmente exigem rigidez, como sapatilhas clássicas e blazers estruturados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в осеннем образе

Na prática, o jeans deixa de ser apenas a base casual para se tornar o elemento que define a proporção do conjunto. Por exemplo, no retorno do modelado baggy, a atenção não está apenas no volume, mas no acabamento: pregas no cós, efeitos de patchwork e desgastes leves que adicionam textura sem perder a forma. Essas peças, muitas vezes em tons de azul escuro ou denim cru, funcionam por se adaptarem a diferentes corpos, mas é o detalhe de costura que permite que a peça suporte o peso visual de acessórios mais refinados.

O modelado cigarette, popular nos anos 50 e resgatado nos 90, retorna com uma precisão de corte distinta do skinny. Aqui, a perna não adere à pele, mantendo uma linha reta desde o joelho até o tornozelo. Marcas como a Valentino apresentaram variações que alteram o ponto de equilíbrio da figura: versões de cintura alta contrastam com modelos de cintura baixa, estes últimos referenciando a estética dos anos 2000. A escolha entre essas duas variantes muda diretamente a proporção visual das coxas e do tronco, algo que um corte genérico de "jeans justo" não especifica.

Quanto ao corte reto, a abordagem do ciclo 2026 prioriza o tratamento da superfície. O foco migrou para lavagens claras e um desgaste que simula a passagem do tempo sem romper a integridade do tecido. A rasgada deixa de ser um buraco agressivo para se tornar uma técnica de finalização que confere um ar de despretensão, mas que exige um equilíbrio com o restante do vestuário para não parecer casual demais em contextos formais.

Variações de cor e estrutura

A paleta clássica de índigo disputa espaço com cores saturadas. Vermelho, cobalto e esmeralda surgem como opções que alteram a identidade da peça, transformando o jeans em uma protagonista cromática. Para combinações mais neutras, tons pastéis como lilás e rosa suave oferecem uma transição mais suave com outros itens do guarda-roupa.

Outra mudança perceptível é a introdução de motivos botânicos, inusitados para a estação fria. Esses desenhos podem aparecer como estampas ou bordados em relevo, adicionando um elemento feminino que rompe com a estética industrial tradicional do denim. Simultaneamente, a construção da peça passou a incluir dobras adicionais que criam volume arquitetônico, além de detalhes como strass e fechos decorativos. O efeito de deflexão, uma deformação intencional do tecido, demonstra que a forma não precisa mais ser estática.

Retorno do cargo e do sereia

O funcionalismo dos anos 90 se redefine através do cargo, que agora apresenta uma estrutura mais limpa. Os bolsos frontais, antes considerados volumosos, foram refinados para não sobrecarregar a silhueta. Em tons de azul profundo, essas peças podem coexistir com elementos de vestuário elegante, algo que a versão utilitária original raramente permitia sem uma quebra de estilo.

Em paralelo, o corte sereia (ou flare) mantém sua relevância, variando entre as formas clássicas dos anos 70 e interpretações experimentais com dobras que lembram drapeados. A decisão entre um cargo estruturado ou um sereia dramático depende menos de uma regra imposta e mais do efeito volumétrico que a leitora deseja alcançar no corpo, pois ambas as opções competem pela atenção visual de formas distintas no outono-inverno 2026.