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Cabelos frágeis no frio: fases da Lua definem o momento para mudanças em novembro

Mulher

В ноябре состояние волосяного покрова часто становится более хрупким из-за перепадов температур, сухого воздуха в помещениях и ношения головных уборов. Многие при планировании визита в салон ориентируются на лунный календарь, полагая, что фазы Луны влияют на итоговую форму и плотность прически. Разберемся, какие периоды в ноябре 2026 года считаются благоприятными или нежелательными для стрижки согласно этим традиционным представлениям.

Интерьер парикмахерской
Photo: Pravda.Ru by Инна новикова
Интерьер парикмахерской

Периоды для изменения формы и объема

Согласно лунному календарю, выбор даты зависит от желаемого эффекта. С 1 по 2 ноября, когда Луна находится во Льве в убывающей фазе, считается подходящее время для тех, кто стремится визуально добавить прикорневой объем. Считается, что стрижка в этот период способствует более длительному сохранению четкости линий, что важно для коротких и структурированных стрижек.

С 13 по 14 ноября, при растущей Луне в Козероге, предполагается, что стрижка помогает укрепить структуру волоса. Ожидается, что после посещения мастера волосы будут отрастать медленнее, но выглядеть более плотными.

Период с 20 по 21 ноября (Луна в Овне) традиционно связывают с активацией роста волос. Такой выбор может быть оправдан для тех, кто хочет быстрее отрастить длину, однако стоит помнить, что структура волос после стрижки в эти дни может стать более жесткой. С 22 по 23 ноября (Луна в Тельце) считаются удачными днями для тех, кто делает ставку на эстетику: в этот период стрижка часто способствует более ухоженному и блестящему виду локонов.

Даты, когда со стрижкой лучше повременить

Эксперты, опирающиеся на лунные циклы, советуют воздержаться от смены формы прически в некоторые даты из-за возможных непредсказуемых результатов. 8 и 9 ноября — период новолуния, который считается временем низкой энергетической активности и, по мнению сторонников астрологических прогнозов, может негативно сказаться на объеме и общем состоянии волос.

17 ноября — переломный момент лунного цикла, когда результат посещения салона может оказаться непредсказуемым. 19 ноября (Луна в Рыбах) — существует мнение, что стрижка в этот день может сделать волосы более ломкими и капризными в укладке. 24 ноября, в период полнолуния и суперлуния, пиковые энергетические моменты часто считаются не самыми удачными для работы с длиной: существует риск, что волосы станут суше, а форма будет хуже держать заданный объем.

Уход за волосами в холодный сезон

Независимо от выбранной даты, ноябрь требует более дисциплинированного подхода к косметическому уходу. Приоритетом является качество, а не длина: если кончики волос повреждены, лучше своевременно убрать 1-2 см, чем позволять сечению распространяться дальше, что неизбежно приведет к более серьезным потерям длины в будущем.

В холодный сезон критически важно поддерживать гидролипидный баланс, делая упор на увлажнение. Стилисты советуют после посещения салона уделить внимание восстанавливающим маскам: 2-3 глубокие питательные процедуры в течение первой недели помогут "запечатать" срез и сохранить аккуратный вид стрижки на более долгий срок.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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