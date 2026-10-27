Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão

Na passarela do desfile da Alberta Ferretti, durante a Semana de Moda de Milão, o rosto das modelos, incluindo a de Irina Shayk, não anunciava uma ausência de técnica, mas sim uma precisão de acabamento. A pele parecia simplesmente repousada, com uma luminosidade que não vinha de filtros, e sim de uma camada fina que equilibrou a textura natural. O resultado visual era de frescor imediato, sem o peso óptico de bases densas que costumam aplanar as microtexturas da face.

Photo: commons.wikimedia.org by Энрик Фрайдера, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ирина Шейк

O ajuste técnico por trás do efeito "nada"

A variável controlável que permitiu esse resultado não foi a quantidade de produto, mas a preparação da superfície e a seletividade da aplicação. A base do processo não é estética, mas fisiológica e textural: a pele precisava estar hidratada e uniforme antes de qualquer pigmento ser introduzido. Isso exigiu o uso de um tônico com ácido hialurônico seguido de uma serum para hidratação profunda, preparando a superfície para receber uma camada de creme mais denso. Essa etapa serve para eliminar descamações, pois qualquer irregularidade física na pele será destacada por qualquer iluminador ou base.

Para neutralizar vermelhidões localizadas e uniformizar o tom sem adicionar volume, foram utilizados ativos como niacinamida ou extrato de centella. Essa preparação criou a base para a aplicação do tom, onde a regra foi a restrição. O corretivo não foi usado para cobrir a área sob os olhos, uma prática comum que tende a acumular produto e realçar linhas finas. Em vez disso, ele foi aplicado apenas em imperfeições pontuais, mantendo a leveza da região. Para o resto do rosto, o veículo escolhido foi um CC cream com acabamento iluminado, aplicado com um esponja úmida em camadas muito finas. A umidade da esponja ajuda a fundir o produto com a pele, evitando o aspecto "mascarado" e preservando a transparência desejada.

Contraste e definição mínima

A definição do olhar e das sobrancelhas seguiu um princípio de subtração. As sobrancelhas não foram desenhadas ou preenchidas com pó; a ação foi apenas pentear os fios para cima com um gel transparente, mantendo a forma natural e a direção original dos pelos. Isso evita a rigidez visual de sobrancelhas escurecidas, que competem com a suavidade da pele.

Na parte dos olhos, a decisão técnica dependeu do contraste natural da pele. Para rostos com maior contraste entre a pele clara e os olhos escuros, preencheu-se o espaço entre as cílios (linha d'água) com um lápis marrom escuro. Isso define o olhar sem a agressividade do preto, que pode parecer artificial em uma proposta de naturalidade. Para loiras ou peles de baixo contraste, essa etapa foi omitida para não "atrapalhar" a leveza visual, demonstrando que a regra não é universal, mas adaptada à anatomia de quem se maquilha.

O acabamento final focou em pontos específicos de brilho e cor. Um toque de blush em tom rosado neutro nas maçãs do rosto adicionou volume sem alterar a estrutura facial. Nos lábios, o uso de um gloss rosa claro manteve a hidratação sem bordas duras. A última ação foi a aplicação de uma gota de iluminador líquido com partículas finas, usado para refletir a luz de forma suave, integrando o brilho à textura da pele em vez de criar uma camada separada e cintilante.