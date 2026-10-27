Vendas de lenços de seda disparam e redesenham o mercado de acessórios de luxo global

A diferença perceptível entre um colar de joalheria e um lenço de seda não reside apenas no material, mas na proporção da cobertura e na rigidez da peça contra a pele. Enquanto um colar de corrente mantém distância e brilho estático, um lenço amarrado cria uma textura orgânica que se adapta ao contorno do pescoço, alterando a leitura da silhueta no ponto de transição entre o rosto e o tronco. Essa mudança de volume e superfície permite que o acessório funcione como uma moldura viva, não como um objeto fixo.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Платок на шею

Do utilitário ao símbolo de mercado

O retorno do lenço ao centro da atenção fashion não é apenas nostálgico; é impulsionado por dados concretos de consumo. O relatório da plataforma de revenda The RealReal aponta que as vendas da marca Hermès cresceram mais de 35% no ano passado. Esse número indica que o mercado está respondendo a uma mudança na forma como as pessoas utilizam a peça: antes comum como detalhe em bolsas ou substituto de cinto, o lenço agora é avaliado primariamente como peça de pescoço. Essa redefinição de função muda a expectativa do uso, deslocando o foco da utilidade para a estética do drapeado.

Variações de forma e material

A oferta atual apresenta diferentes abordagens para a mesma função. A Celine, sob a direção de Michael Rider, trouxe modelos em seda com paletas complexas e logotipos vintage da década de 1960, mantendo a suavidade do tecido. A Gucci revisou seus arquivos para criar novos padrões, enquanto a Dries Van Noten incluiu lenços com flores difusas em sua coleção masculina de primavera-verão, reforçando a neutralidade de gênero do acessório. Uma ruptura textural veio da Givenchy, que lançou versões em couro. Essa mudança de material adiciona rigidez e estrutura ao pescoço, oferecendo uma alternativa mais arrojada e menos fluida que a seda tradicional, permitindo que a peça mantenha sua forma mesmo sem o auxílio do vento ou do movimento constante.

Técnicas de aplicação e efeito visual

A escolha do método de amarração determina o resultado final no corpo. Para um efeito próximo a um colar gargantilha (choker), a técnica consiste em dobrar o tecido em uma tira fina e firme, fixando-o com um nó discreto na lateral. Isso cria uma linha horizontal definida que corta o pescoço. A alternativa do nó francês oferece um volume mais solto e irregular, ideal para um visual de baixa formalidade. Já o estilo cowboy, onde o lenço é dobrado em triângulo com a ponta larga voltada para frente, cria um triângulo volumétrico que ocupa mais espaço e pode servir de moldura para decotes altos. Cada uma dessas formas altera a percepção do rosto: a tira fina alonga, enquanto o triângulo enquadra.

Em termos de compatibilidade com o guarda-roupa, o lenço funciona como um modificador de rigidez. Em um terno, ele quebra a linearidade rígida das lapelas. Sobre uma camisa ou suéter, ele adiciona uma camada visual que não depende de calor. A recomendação prática é estender o uso para fora de casa, combinando-o sobre casacos e jaquetas na transição de estações. A escolha de um padrão vívido ou do material de couro permite destacar-se em um look monocromático sem a necessidade de investimentos em joias permanentes. A eficácia do acessório depende da coragem para experimentar combinações e da atenção ao detalhe de como o tecido repousa sobre a pele, não apenas de seguir uma regra de estilo única.