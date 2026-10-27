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Hailey Bieber adota cacau com marshmallow: tom neutro frio alonga intervalo entre manutenções

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Um brilho vítreo sobre uma base de tons frios: é esse o detalhe técnico que define o visual recente de Hailey Bieber, que substituiu os tons nude por uma variação de marrom descrita como "cacau com marshmallow". O resultado, executado pela manicure Kim Truong, baseia-se na mistura de pigmentos beges, marrons e cinzas, afastando-se dos subtons quentes, como o alaranjado ou o rosado.

Хейли Бибер
Photo: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хейли Бибер

A composição do tom e a aplicação técnica

A neutralidade do "outonal neutro", termo utilizado por Truong em declarações à Vogue, é alcançada através de uma paleta balanceada com subton frios. Para a execução desse efeito, a técnica exige a aplicação de duas camadas finas de esmalte, com secagem rigorosa entre elas para evitar irregularidades na superfície. O acabamento é finalizado com um top coat gloss, responsável por conferir a profundidade visual e o aspecto espelhado ao pigmento.

Material, formato e a percepção de durabilidade

Embora o desenho viral sugira uma tendência, a funcionalidade do tom neutro reside na baixa percepção de contraste. Quando a placa ungueal cresce, a transição entre a base natural e o esmalte de tom frio tende a ser menos evidente do que em cores vibrantes, o que pode prolongar o intervalo visualmente aceitável entre as idas ao salão, independentemente da durabilidade química do produto.

Quanto ao formato, a escolha do desenho não altera a estabilidade do material. O efeito visual do "cacau" adapta-se a diferentes geometrias, desde o quadrado suave e curto até as unhas em formato de stiletto, preferência de Bieber. No entanto, a manutenção da integridade do acabamento depende da preparação prévia da superfície com o uso de buffers e do tratamento da cutícula, fatores que garantem a aderência do material e a ausência de falhas no esmalte.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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