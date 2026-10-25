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Recap da moda dos anos 80 em 2026: a execução técnica condicionada pelo tipo de fio

Mulher

O retorno estético dos anos 1980 à cena da moda em 2026 não se manifesta como uma cópia exata, mas como uma reinterpretação baseada em variáveis técnicas específicas de volume, textura e direção. A transição do estado inicial do fio para a forma final documentada em passarelas como as de Ralph Lauren, Alexander McQueen e Chloé exige que a base estrutural do cabelo esteja alinhada com a mecânica do procedimento. Enquanto a grife de Lauren aposta em ondas suaves e femininas, McQueen destaca o uso estratégico de um franja lateral profunda, e Chloé reintroduz texturas ativas, incluindo o clássico gommé. Essa diversidade de abordagens evidencia que o resultado depende menos de uma técnica universal e mais da condição de partida do cabelo e da precisão na execução dos gestos de modelagem.

Девушка с боковым пробором
Photo: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с боковым пробором

Na prática, a viabilidade dessas silhuetas volumosas está intrinsecamente ligada à geometria do corte. Stílistas apontam que formas em camadas, como o cascata ou o corte até as clavículas (clavicle), oferecem a arquitetura necessária para suportar o volume e a textura. O comprimento diferenciado das camadas facilita a torção dos fios e a construção do corpo visual que caracteriza o look. Sem essa estrutura de base, a tentativa de replicar o volume dos anos 80 tende a resultar em um acabamento irregular ou instável, independentemente dos produtos utilizados.

A construção do volume na raiz segue uma sequência técnica precisa que exige controle térmico e mecânico. O processo começa com a aplicação de produtos de volume em fios úmidos, seguida pela secagem do comprimento. Na zona da raiz, a ferramenta principal é a escova de osso (ou escova com alça rígida), que deve ser manobrada com movimentos em zigue-zague. A técnica consiste em puxar as mechas contra a direção natural do crescimento, mantendo o ar quente do secador para modelar o formato. A etapa crítica de fixação ocorre apenas quando o ar é alterado para o frio, mantendo a escova no lugar até que a fibra resfrie completamente. A remoção prematura da ferramenta antes do resfriamento pode comprometer a memória térmica da forma criada.

A criação das ondas e cachos envolve instrumentos variados, mas o protocolo de finalização permanece rigoroso. Após o uso de babyliss ou secadores modeladores, as mechas devem ser enroladas em bigodinhos mantidos sob tensão e fixados com presilhas. O resfriamento total do cabelo é o pré-requisito para a remoção segura desses dispositivos. O acabamento final é realizado separando os fios com os dedos, utilizando fixador aerossol ou shampoo a seco na raiz para adicionar textura. A estética contemporânea dos anos 80 rejeita a simetria matemática; a aparente desordem controlada é o resultado da técnica, não de um defeito no processo.

Para texturas naturalmente onduladas ou cacheadas, a abordagem difere da utilizada em fios lisos. O método do cacho (curly method) é a via técnica para fios porosos que desejam potencializar a textura nativa, evitando o peso excessivo de produtos inadequados. Para fios lisos que buscam a aparência de cachos caóticos, as opções técnicas incluem tranças noturnas ou o uso de ferramentas de diâmetro menor. A escolha entre essas metodologias é determinística: depende exclusivamente do tipo de fibra inicial. A promessa de um resultado idêntico para todos os tipos de cabelo é tecnicamente infundada, pois a porosidade, o diâmetro do fio e a elasticidade natural ditam a capacidade de retenção de forma e a necessidade de manutenção diária.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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