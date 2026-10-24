Ruptura total com o minimalismo: a nova era da teatralidade na moda

As coleções para o verão de 2027 marcam uma ruptura com a estética da "riqueza silenciosa" e do minimalismo contido. O que se observa é uma transição concreta para a teatralidade, onde a proporção e o uso do volume substituem a simplicidade das peças básicas. Nesta mudança, o vestido deixa de ser um item neutro para se tornar uma ferramenta de expressão visual, oscilando entre o volume escultórico e a saturação de detalhes.

O peso do detalhe contra o minimalismo

A saída do minimalismo é evidenciada pelo tratamento da superfície e do acabamento. Marcas como Loewe, Tory Burch e Burberry apresentam peças onde a decoração não é um acessório, mas a estrutura principal. Trata-se de ornamentos pesados e complexos que alteram a percepção da peça, transformando-a em um objeto de destaque. Para a mulher que avalia o estilo, a questão prática reside no contraste: enquanto o minimalismo prioriza a fluidez e a discrição, essa abordagem exige uma silhueta que suporte o peso visual da ornamentação, criando uma presença mais assertiva e menos neutra no cotidiano.

Volume arquitetônico e movimento

Outra dimensão observável nas propostas de Chanel, Dior e Chloé é a manipulação do espaço através do volume. A construção de saias "aéreas" e formas amplas não se baseia apenas no tecido, mas na capacidade de este ocupar espaço ao redor do corpo. O efeito perceptível é a criação de um halo de movimento; a roupa não apenas veste, mas desenha um contorno externo. Na prática, isso altera a experiência de uso, pois o movimento da tecido torna-se parte integral da imagem, exigindo que a escolha das peças acompanhe a dinâmica do corpo em vez de apenas encobri-lo.

Presença dourada e brilho

O uso do dourado como tema central ganha força em abordagens que vão do radical ao clássico. O exemplo mais extremo foi visto no desfile de encerramento de Antonio Vacarello para a Saint Laurent, onde a coleção inteira foi executada em tons dourados. Essa mesma busca por um efeito polido e luxuoso aparece nas propostas de Ralph Lauren e Giorgio Armani. A diferença de uso aqui é sutil, mas perceptível: trata-se de substituir o brilho metálico discreto por uma saturação de cor que exige luz e movimento para revelar seu potencial, alterando a leitura do conjunto em diferentes ambientes de iluminação.

Fluidez e romantismo funcional

Nas coleções de Khaite, Altuzarra e Ralph Lauren, a mudança formal ocorre através da fluidez das linhas e da maciez dos tecidos. Não se trata de um romantismo excessivo, mas de uma leveza no corte que suaviza o contorno do corpo. Essa abordagem prioriza a naturalidade do gesto, onde a roupa se move com a wearer, criando uma sensação de espontaneidade. A avaliação do estilo aqui gira em torno da conforto visual e tátil, privilegiando a suavidade da transição entre as partes do corpo e o tecido, sem a rigidez de estruturas anteriores.

Padrões como elemento dominante

Miu Miu, Celine e Dries Van Noten invertem a hierarquia visual entre a forma e o padrão. Neles, os prints gráficos e os desenhos ecléticos assumem o papel principal, transformando os cortes conhecidos em veículos para a arte gráfica. Nesses casos, o restante do look funciona como um fundo neutro, servindo para realçar o desenho. A escolha de estilo nesses modelos não está na silhueta tradicional, mas na capacidade do padrão de comunicar uma mensagem visual imediata, exigindo que os acessórios e a maquiagem sejam simplificados para não competir com a complexidade do tecido.