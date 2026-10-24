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Raiz Crescida: o impacto devastador da técnica inadequada

Mulher

A percepção visual da raiz crescida e dos fios brancos é intensificada por escolhas de finalização que, paradoxalmente, evidenciam o contraste. Quando o cabelo é mantido com risca central rigorosa ou penteados excessivamente polidos, a linha de demarcação entre a cor artificial e a base natural torna-se mais nítida, expondo a transição cromática.

Закрашивание седых корней
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрашивание седых корней

Limites químicos e a base inicial

A tentativa de camuflar a raiz com colorações permanentes de prateleira sobre fios que passaram por processos complexos — como luzes, balayage ou clareamentos — altera a química interna da fibra. Esse gesto técnico descontrolado pode gerar manchas, tons indesejados ou faixas horizontais de cor, dificultando a correção posterior pelo profissional. Para intervenções temporárias, a técnica deve restringir-se a pigmentos superficiais que não penetram na cutícula e são removidos na primeira lavagem.

A precisão na escolha do spray de cobertura deve basear-se na cor do comprimento tingido, e não no tom da pele ou do branco. A aplicação ocorre por meio de jatos curtos e distantes, evitando a saturação excessiva que retira o brilho natural do fio. Para áreas localizadas, como têmporas e risca, a aplicação de pós pigmentados por pressão evita a dispersão do produto na pele. Em casos emergenciais, sombras mate podem ser usadas pontualmente, desde que removidas ao final do dia e aplicadas apenas em couro cabeludo íntegro.

A geometria do volume e a dispersão da luz

A mudança na direção dos fios altera a forma como a luz atinge a raiz. Deslocar a risca central em um ou dois centímetros, ou adotar um desenho em ziguezague, quebra a linha reta da cor e dispersa a atenção. O uso do secador para criar volume na raiz permite que as mechas se sobreponham, camuflando a fronteira cromática. Em contrapartida, penteados muito apertados ou desfiados rígidos tendem a expor a pele do couro cabeludo, tornando a raiz mais evidente.

Texturas orgânicas, como ondas suaves, tranças soltas ou coques desestruturados, atuam na difusão da luz, tornando a transição de cor menos perceptível do que em rabos de cavalo alisados. A inclusão de acessórios, como lenços e tiaras, atua na cobertura física da linha de crescimento.

Quando a necessidade de camuflagem surge poucos dias após o procedimento no salão, a base de coloração pode demandar ajuste. A alteração da profundidade do tom ou a introdução de mechas claras próximas ao rosto são técnicas que reduzem o contraste do crescimento, prolongando o intervalo entre as manutenções sem comprometer a integridade do fio.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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