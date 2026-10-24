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Você conhece o loiro cogumelo? Uma escolha perfeita para diferentes tons de pele

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A paleta de loiros desta temporada inclui uma tonalidade chamada "mushroom blonde" (loiro cogumelo), caracterizada por uma mistura de tons beges, acinzentados e marrons suaves que criam um efeito fumegante.

Блондинка с длинными волнистыми волосами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Блондинка с длинными волнистыми волосами

O processo de coloração busca um equilíbrio entre nuances frias e quentes, diferindo do loiro "gelo" clássico pela presença de notas marrons atenuadas. Essa composição visa evitar a aparência estéril ou o amarelado, mantendo uma frieza nobre. A característica central é o baixo contraste, com transições suaves das raízes às pontas, o que torna a régua de crescimento menos visível e pode sugerir volume e manutenção natural. A praticidade é apontada como um fator de adesão, uma vez que as transições suaves reduzem a necessidade de retoques mensais. Além disso, o pigmento frio nesta paleta tende a ter maior durabilidade do que em tons acinzentados tradicionais.

Estilistas observam que os tons frios podem conferir frescor ao rosto e reduzir a aparência de pele opaca.

A adequação da cor depende do subtom da pele: o "loiro cogumelo" é indicado para peles de subtom frio ou neutro. Para peles com subtom quente ou olívea, a recomendação técnica é a adição de mais subtons beges na área próxima ao rosto. Para clientes com cabelo castanho escuro, a transição requer clareamento em etapas.

A manutenção do resultado depende de cuidados específicos: o uso de produtos tonalizantes com pigmento begue-acinzentado, em substituição aos roxos comuns para neutralizar o amarelo em loiros muito claros, é sugerido.

A estrutura do fio clareado exige hidratação regular com máscaras e a aplicação obrigatória de protetores térmicos antes de qualquer uso de ferramentas de calor para evitar a lavagem do pigmento e danos ao cabelo.

O "loiro cogumelo" é, portanto, um resultado que atua sobre fios já clareados e depende da integridade da estrutura capilar para preservar sua profundidade e saturação ao longo do tempo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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