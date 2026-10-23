Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Escolher entre esmalte opaco e base leitosa: o que isso muda na sua unha

Mulher

A escolha entre um esmalte branco opaco ou uma base leitosa altera a profundidade do reflexo dos brilhos. Enquanto o branco sólido cria um contraste seco e definido, as tonalidades translúcidas simulam uma luminosidade interna, modificando a percepção da textura da unha sem alterar sua estrutura física.

Маникюр
Photo: https://i.pinimg.com/474x/13/ac/84/13ac84db4de228d12d31bc3a587879c3.jpg?nii=t
Маникюр

A operação do material e o efeito visual

O resultado final depende da granulometria do material aplicado. O shimmer, composto por partículas ultrafinas, permanece discreto em repouso e reage apenas ao movimento, sendo a opção técnica para quem busca neutralidade. Já a técnica de pigmentos em pó (vtiarka) cria uma película metálica perolada que, por ser depositada em camada fina, não altera o relevo da superfície.

A finalização com top coat matte neutraliza a vibração do branco, tornando-o mais sóbrio. Em contrapartida, o acabamento em brilho intensifica a reflexão das partículas, focando a estética em contextos noturnos ou festivos.

A geometria da unha e a aplicação técnica

O formato da unha dita a distribuição do material para que a funcionalidade do dia a dia seja preservada:

No formato amendoado, a técnica de gradiente — com maior densidade de brilho nas pontas e transparência na base — acompanha a extensão visual dos dedos. Para unhas quadradas, a aplicação de glitter em linhas retas e densas ao longo da borda reforça a geometria da forma. Em unhas curtas, a saturação excessiva de partículas pode sobrecarregar a área visual; a recomendação técnica é o uso de partículas menores ou a concentração do design em apenas um ou dois dedos.

O detalhe do acabamento e a durabilidade

A adaptação do estilo francês com glitter exige a aplicação de uma camada de selante transparente sobre a "linha do sorriso". Esta operação não é apenas estética, mas estrutural: o top coat nivela o relevo irregular dos grãos de glitter, reduzindo a probabilidade de lascas e desgastes prematuros nas bordas.

Em designs festivos que incorporam strass, a fixação de elementos maiores altera a superfície da unha. A combinação de diferentes camadas de brilho (partículas finas sob pedras maiores) gera impacto visual em fotografias, mas a durabilidade desses adornos depende da precisão da colagem e da superfície de contato, não da popularidade do desenho.

Manutenção e remoção

A alta visibilidade do branco evidencia a condição da cutícula, exigindo hidratação constante com óleos nutritivos para manter a integridade da pele. Devido à densidade dos pigmentos brancos e à aderência de partículas de brilho, a remoção desse tipo de cobertura requer solventes adequados ou intervenção profissional para evitar a abrasão da placa ungueal durante a retirada do material.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Escolher entre esmalte opaco e base leitosa: o que isso muda na sua unha
Mulher
Escolher entre esmalte opaco e base leitosa: o que isso muda na sua unha
Companhia de balé russa faz turnê pelo Brasil
Cultura
Companhia de balé russa faz turnê pelo Brasil
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Geopolítica como nova variável econômica: o futuro da Europa em perspectiva Dmitriy Sokolov Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva Gianni Infantino recebe apoio estratégico da AFC para buscar novo mandato na presidência da FIFA Polina Petrova
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito
Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito
últimos materiais
Brent supera os 112 dólares e instabilidade na França eleva risco da dívida soberana
Geopolítica como nova variável econômica: o futuro da Europa em perspectiva
A mudança radical nas meias-calças: o que você precisa saber
GM transforma OnStar em assistente de IA com acesso direto aos sistemas do veículo
Por que a budleia é a planta essencial para climas desafiadores: descubra agora!
Ponto de corte: como ajustar o comprimento de jaquetas para estaturas menores
Cortar calorias não é o caminho: entenda as verdadeiras chaves para viver mais
Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade
Gianni Infantino recebe apoio estratégico da AFC para buscar novo mandato na presidência da FIFA
Laminação capilar caseira: limites estruturais e condições de uso
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.