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Ponto de corte: como ajustar o comprimento de jaquetas para estaturas menores

Mulher

A escolha da peça externa para mulheres com menos de 1,65m não se resume a evitar comprimentos longos, mas a ajustar onde a peça termina e como ela interage com a linha da cintura. A alteração da silhueta acontece no ponto de corte: quando a barra da jaqueta termina exatamente na cintura ou levemente acima, ocorre um deslocamento visual do eixo do corpo, o que alonga a proporção das pernas.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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O impacto do corte curto e a estrutura dos ombros

Bombers e jaquetas estilo biker (estilo perfecto) funcionam como ferramentas de redistribuição de volume. Para que o efeito de alongamento seja real, a modelagem deve ser reta ou com elásticos discretos. O excesso de volume em mangas bufantes ou ombreiras largas gera um efeito inverso, achatando a figura ao criar uma massa visual pesada no tronco. A eficácia desse visual depende da combinação com peças de cintura alta, como jeans retos ou calças amplas que cubram parte do calçado, mantendo a continuidade da linha vertical.

A transição para o comprimento médio

Trench coats curtos e semi-sobretudos de lã encontram seu equilíbrio quando a barra atinge a região dos quadris. Essa medida protege a lombar sem interromper a silhueta no ponto mais largo da coxa, o que evita a sensação de peso. A ausência de bolsos cargo volumosos e a escolha de lapelas estreitas eliminam ruídos visuais que poderiam encurtar a percepção do tronco. Uma estratégia prática para evitar a fragmentação do corpo é a criação de verticais monocromáticas: combinar um semi-sobretudo bege com calças e sapatos em tons semelhantes remove as linhas de corte horizontais que costumam limitar a estatura.

A viabilidade do comprimento longo

O uso de casacos longos em estaturas menores é viável desde que a barra termine entre 5 e 10 centímetros abaixo do joelho. O detalhe determinante aqui é a verticalidade: botões alinhados centralmente e lapelas alongadas guiam o olhar de cima para baixo, criando a ilusão de continuidade. A definição da cintura por meio de cintos é essencial para que a pessoa não seja "engolida" pelo tecido.

Para maximizar essa proporção, a combinação com botas de cano alto ou calçados que sigam a cor da calça ou da meia-calça elimina a quebra visual no tornozelo, permitindo que a silhueta flua sem interrupções abruptas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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