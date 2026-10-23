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Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais

Mulher

O acabamento fosco transforma o vermelho bordô profundo em uma superfície que absorve a luz de maneira diferente, evocando a textura do veludo. É nesse tom saturado que a manicure de Selena Gomez, Tom Bachik, aplicou a cor sobre uma forma de amêndoa suave e comprimento médio. O detalhe que define o conjunto não está na pintura, mas na física do objeto: um anel metálico atravessa a placa da unha na extremidade da mão esquerda. Essa inserção física, conhecida como piercing de unha, altera completamente a relação do dedo com o ambiente externo.

Селена Гомес
Photo: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

A operação do material e o limite da resistência

Para executar esse tipo de design, a preparação da superfície é inegociável. O esmalte fosco, ao contrário do brilhante, não esconde imperfeições; ele as destaca. Qualquer ondulação ou resíduo na base torna-se visível sob a camada opaca, exigindo um lixamento perfeito antes da aplicação. A escolha do fosco não é apenas estética; é uma decisão técnica que aumenta a sensibilidade do resultado final a falhas de preparação.

O procedimento do piercing envolve uma intervenção mecânica direta na estrutura do dedo. O profissional utiliza uma fresa ultracurta para perfurar a borda livre da unha. O furo é posicionado a aproximadamente dois milímetros da ponta, uma distância calculada para minimizar o risco de fissuras. O anel metálico é inserido nesse orifício e, em muitos casos, fixado com gel transparente para garantir que não se solte durante o movimento.

Efeito visual versus uso cotidiano

A presença do anel metálico cria um atrito constante que o esmalte sozinho não gera. Em tecidos como tricô, lã ou meias de nylon, o metal pode causar puxões e rasgos. No dia a dia, o anel funciona como um gancho: ele pode se agarrar em puxadores, zíperes ou superfícies texturizadas, aumentando a probabilidade de arrancar o anel ou danificar a borda da unha. Higieneiramente, a junção entre o metal e a unha acumula fibras de roupa e resíduos de cremes, exigindo uma limpeza mais rigorosa da ponta dos dedos do que um manicure convencional.

A popularidade de um visual viral, como o adotado pela cantora, não elimina essas fricções físicas. A tendência de cores escuras e acabamentos foscos pode ser repetida com segurança optando-se apenas pela pintura dourada ou prateada como detalhe. A pintura adiciona o contraste visual desejado sem comprometer a integridade da placa da unha ou exigir a manutenção de um objeto metálico embutido na estrutura do dedo. A escolha entre o efeito do veludo fosco e a praticidade da superfície intacta depende da disposição em lidar com o atrito mecânico constante que o acessório impõe ao toque e ao movimento.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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