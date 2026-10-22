Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping

O uso do echarpe ou do xale costuma ser limitado à função utilitária de proteção contra o vento e o frio. No entanto, a versatilidade do tecido permite que esses acessórios atuem como ferramentas de modelagem, alterando a proporção do corpo e a estrutura visual de um look sem a necessidade de novas peças de roupa. Natalia Semenova, diretora de arte da marca Michel Kataná, propõe que o acessório seja tratado como parte integrante do corte do conjunto.

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Técnicas de draping e alteração de silhueta

A mudança na percepção do acessório começa na forma como o tecido é fixado ao corpo. Ao dispor o xale diagonalmente sobre o tronco e prendê-lo na cintura com um cinto, a peça deixa de ser um complemento para criar uma linha gráfica que organiza a silhueta, remetendo a composições clássicas.

Para quem busca linhas mais fluidas e volume na parte superior, o acessório pode ser posicionado sobre a cabeça, com as extremidades passando pelos ombros para formar um capuz volumoso. Essa técnica altera a proporção visual, concentrando o peso do olhar na região superior e suavizando os contornos.

A transformação estrutural ocorre quando o xale é utilizado para imitar outras peças de vestuário. Através de nós e camadas sobrepostas, o tecido pode assumir a forma de um colete, uma túnica leve ou até mesmo um vestido, dependendo da dimensão da peça e da técnica de amarração aplicada.

Outra aplicação concreta é o uso de lenços menores como um detalhe de basque sobre blazers ou camisas. Ao fixar o tecido na linha da cintura com um cinto ou broche, cria-se um volume adicional na base da peça superior, modificando a transição entre o tronco e o quadril.

A eficácia dessas composições reside na plasticidade do material. A variação entre a fixação rígida (com cintos) e a fluidez dos nós permite que a mesma peça de tecido altere a arquitetura do visual, possibilitando a criação de camadas e profundidade visual sem alterar a base do guarda-roupa.