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Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas

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A transição para tons de marrom no esmalte reflete uma mudança de paleta sazonal, onde cores profundas substituem os brancos e rosas claros. A escolha por nuances chocolates fundamenta-se na neutralidade cromática, que permite a combinação com diversas peças de vestuário sem a saturação visual de cores vibrantes.

Тёплый осенний маникюр в карамельных оттенках
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тёплый осенний маникюр в карамельных оттенках

A relação entre pigmento e subtom de pele

A percepção visual do marrom altera-se conforme a pigmentação da pele. Para peles com subtom frio, a aplicação de esmaltes com reflexos acinzentados, lilases ou tons de café espresso mantém a harmonia visual. Já em peles de subtom quente ou neutro, a resposta estética é mais favorável a pigmentos âmbar, caramelo e marrons leitosos.

Material, acabamento e a percepção do desenho

O efeito visual de um manicure não depende apenas da cor, mas da interação entre o material do esmalte e a técnica de aplicação. O acabamento gloss em tons de moca acentua a luminosidade da cor creme, enquanto o brilho em tons de chocolate amargo reforça a densidade do pigmento. A introdução de partículas metálicas com reflexos acobreados altera a reflexão da luz, criando um efeito de cintilação que difere da cobertura opaca do esmalte tradicional.

A escolha do formato, como a unha amendoada, atua na moldura do pigmento, prolongando a linha visual da unha e alterando a forma como a cor é distribuída na superfície.

Técnicas de aplicação e resultados visuais

A execução de desenhos específicos utiliza a sobreposição de materiais para criar profundidade. O efeito tartaruga, por exemplo, é obtido através da alternância de manchas âmbar e marrom escuro, simulando uma textura orgânica. O color-blocking utiliza linhas nítidas e contrastantes, como o branco sobre bases marrom-bordô, focando na precisão geométrica e não na fusão de cores.

Variações do french manicure substituem o branco tradicional por pontas em tons de caramelo ou texturas aveludadas, mudando a expectativa de delicadeza para uma estética mais densa. Já a técnica de gradiente aplica diferentes intensidades de marrom em unhas distintas, criando uma progressão tonal que vai do claro ao escuro.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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