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Moda 2027: como equilibrar ouro e cores vivas no dia a dia

Mulher

O ouro deixou de ser reserva exclusiva das celebrações noturnas para ocupar o centro do guarda-roupa diário. Nas coleções da primavera-verão 2027, essa mudança se manifesta não apenas na cor, mas na textura e no caimento: a Saint Laurent, sob a direção de Anthony Vaccarello, apresentou trench coats e saias midi em dourado, enquanto a Dior apostou em calças cigarrete com acabamento metálico. A pergunta prática para a mulher que deseja adotar esse brilho é como evitá-lo se torne excessivo. A resposta dada pelos estilistas envolve a proporção: uma peça única de destaque, como uma saia ou jaqueta, equilibra-se ao ser combinada com uma base neutra e faturas lisas, dispensando o excesso de acessórios.

сочетание цветов в одежде
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Intensidade e equilíbrio nas cores vivas

A paleta de 2027 substitui os tons pastel suaves por uma intensidade mais assertiva. A fúcsia emerge como sucessora direta das rosas delicados que dominaram as últimas temporadas. Seu poder está na capacidade de diálogo com o clássico: uma camisa branca de corte masculino, um blazer preto rigoroso ou um casaco de lã cinza funcionam como âncoras visuais, permitindo que a cor vibrante se expresse sem comprometer a estrutura do look.

Paralelamente, o roxo mantém sua relevância por terceiro ano consecutivo, demonstrando versatilidade tanto no dress code de escritório quanto em produções de fim de semana de estilo relaxado. A Bottega Veneta e a Miu Miu sugerem combinações suaves com rosa pудовó para criar um contraste delicado, enquanto a stylist Alexa Chhang opta por uma abordagem mais arrojada, combinando o roxo com vermelho vivo, mostrando que a cor pode variar de suave a intensa conforme a companhia.

Novos matices no dia a dia

O amarelo limão assume a posição do amarelo creme, oferecendo uma energia diferente na paleta 2027. Para quem deseja experimentar a cor sem grandes riscos, a saia plissada ou calças esportivas leves são pontos de entrada eficazes. Já para as mais ousadas, vestidos ou peças de inverno nesse tom transformam instantaneamente a silhueta, tornando o conjunto mais perceptível.

O azul celeste consolida seu status de cor versátil para todas as estações. Se anteriormente associado a camisas de algodão para o verão, agora ele aparece com frequência no guarda-roupa de meia-estação. Uma das escolhas estratégicas para o próximo ano é o terno de alfaiataria nessa tonalidade, que oferece uma alternativa fresca às opções escuras tradicionais, mantendo a aparência profissional e moderna.

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